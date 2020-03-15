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陳其邁專訪／提前部署決策還原　「防疫是從政生涯目前最重要的事」

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記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

面對新冠肺炎疫情不斷升溫，行政院副院長陳其邁全力投入抗疫工作，在此同時，曾經是競選對手的高雄市長韓國瑜，正面臨著被罷免的危機。面對有支持者喊話回家選舉，陳其邁說，目前的防疫工作是自己從政以來最重要的事，選舉，不在現階段的考量中。

時間回到去年12月31日，2020大選進入最後倒數階段，政治人物忙著跑行程，身為行政院副院長，還是要穩住政府的運作。

剛結束前一天在新北市輔選行程，陳其邁因為醫學、公衛背景，本就關心疫情相關議題，「12月31日很快速地去採取行動，跟院長報告，院長認為這個要馬上處理，回想那個時候，其實武漢的確診才27例，我們是全球第一個採取行動的國家。」

還原政府決定提前部署，陳其邁說，在查覺到武漢有不明肺炎疫情，那天剛跟蘇貞昌開完晨會，他大約九點多就在自己的辦公室召開會議，後來發現事情比想像的更嚴重，不是單純疾管署就能解決，於是他找來移民署、內政部等單位再連開了兩場會，早上就決定疾病要控管，下午的會議決定要登機檢疫，包含發燒篩檢、健康聲明、提供旅遊史等都要處理。

「當時疫情一開始，蘇院長說，你是學醫的，你是專家，你念這麼多書，這是你可以替國家多做點事的時候，你要很努力把這件事做好。」陳其邁表示，從政以來，這次的防疫工作，對自己來說是最重要的一件事，而蘇貞昌的這一席話，讓包含衛服部長陳時中、疾管署長周志浩等人在政府決定提前部署的當時，聽了之後都相當感動。

▲行政院副院長陳其邁專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

如今用國際研究回推當時的情況，其實早在去年11月，新冠肺炎已經有人傳人的案例發生，陳其說，「我們是第一個採取行動的國家」，超前佈署也使得台灣成功抵抗第一波在亞洲的大規模傳染，但面對疾病接下來還是要用更謙虛的態度來面對。

目前疫情還在全球升溫，快篩也還沒有正式完成，每一個時間點都是很嚴峻的挑戰，當然不能掉以輕心，「我們現行的措施，說做得好或做不好，這個都不是重點，最後防疫能做得好，這個最重要。」

陳其邁說，不管是陳時中還是周志浩，或是每一位在防疫中心的人員、無名英雄，每一個都事在前線衝鋒陷陣，「能夠跟他們一起工作，是一種福氣，選舉的事情不是現在考慮的事，過年到現在，這一場戰還沒結束。」

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