家長狂call問還要上課嗎？北部確診男高中生該班停課「學校今正常作業」

▲北部確診男高中生的學校一早正常上課，只有該班全班停課改為線上教學。（圖／ETtoday攝）



生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨天公佈，北部一名男高中生和家人遊希臘回國確診，個案學校昨天下午就緊急消毒，同時啟動各項防疫措施，該生班級今（16日）起全班停課14天。學校向《ETtoday新聞雲》透露，上午超多家長打電話詢問是不是還要上課，不過，除確診學生班級外，其他都正常，一切配合教育部規定。

指揮中心昨天記者會後，許多人關心該個案學校為全台停班停課的首例後續上課狀況。該校強調，早在幾個星期前就有配合政府規定，教導師生使用線上學習系統，讓他們就算在家也能上課，不影響學習進度。

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▲▼學校透露今上午就有許多家長打電話到校詢問，小孩是否還要上課。（圖／ETtoday攝）

只是消息傳開，不少學生家長擔心，學校透露今上午就有許多家長打電話到校詢問，小孩是否還要上課？學校說明，除確診學生班級外，其他班級的教學一切都正常進行。昨天也都有再次全面展開消毒作業。

教育部表示，已請地方政府及學校依「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準、疫情調查結果及指揮中心指示停課。也請個案學校配合衛生單位疫情調查作業，將學生所有活動、上課紀錄及接觸資料，全面提供疫情調查使用，教育部則將全力支持學校緊急戰備防疫物資。

▲全台確診數各縣市分布地圖。（圖／翻攝疾管署網站）