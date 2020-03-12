殺妻狠分屍7塊！桃園男再開腹「掏空內臟」放冷凍…女兒開麻布袋驚見媽頭顱

▲桃園陳男為了財產問題狠心殺妻，還將對方分屍7塊。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名陳姓男子2018年為了財產問題與簡姓妻子發生爭執，他一怒之下竟殺害妻子，並將她分屍7塊，還剖腹取出內臟冰入冰箱冷凍庫內，隔日再購買石灰要掩蓋屍臭，整起事件曝光後，引發社會震驚！桃園地方法院審理後，判陳男死刑、褫奪公權終身。高等法院認為陳男有逃亡之虞，裁定自3月1日起第3次延長羈押2月。

判決指出，陳男1987年與妻子結婚，夫妻倆2016年離婚，當時妻子答應陳男要將一半財產分給他，但遲遲不履行，4個多月復婚後也拒絕履行協議，讓陳男心懷怨懟。

陳男2018年5月25日打電話將與女兒同住的妻子約到住處，雙方為離婚財產分配給付的事情，再度大吵一架，他一怒之下竟衝進廚房拔2把刀朝妻子頭部猛砍，當場鮮血四濺，他見狀仍不罷休，再用手摀住妻子口鼻，導致妻子窒息、失血過多身亡。

陳男見妻子死亡，將遺體拖入浴室內，持鐵鎚、刀具，將妻子大卸為手、腳、身體、頭頸部共7塊，還開腹掏出妻子的臟器裝入塑膠袋冰進冰箱冷凍庫，並將其他屍塊藏入家中各個角落，為了防止屍臭散出，陳男隔日外出購買石灰粉撒在屍塊上。

▲陳男因妻子遲遲不照協議分出一半財產，心懷怨懟。（資料圖／翻攝臉書）

整起事件之所以曝光，是因陳男女兒返家沒見到母親身影，於是到父親住處找人，一開浴室門就見到滿地鮮血，還有鐵鎚及料理刀，逼問父親，父親只淡淡地說，「是我持刀自殘，妳媽媽中午就離開了」，她只好離開。

隔日晚間，陳男女兒接到爸爸電話，要她幫忙叫救護車，她將爸爸送上救護車後進入屋內查看，在房間床墊後方看到沾有血跡的白色麻布袋，她從外按壓察覺觸感柔軟不對勁，隨即帶著麻布袋前往派出所報案，在警員陪同下打開袋子，這才驚見裡頭裝的竟是母親的頭顱。

陳男事發後否認犯案，辯稱「是木頭阿姨殺害妻子，也是木頭阿姨分屍的，殺人及分屍的人都不是我」，佯裝有精神疾病。但桃園地方法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，依殺人、損壞屍體等罪，判他應執行死刑、褫奪公權終身，目前全案上訴二審，日前高等法院認為他有逃亡之虞，裁定自1日起第3次延長羈押2月。

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