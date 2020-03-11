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女兒幫父送修手機　驚見小三小四性愛照！他竟怪妻女：你們造成的

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▲鍾男意外被女兒發現有小三，見笑轉生氣下，要斷絕父女關係，其妻心灰意冷下向法院訴請離婚獲准。（圖／達志影像／示意圖）

▲鍾男意外被女兒發現有小三，見笑轉生氣下，要斷絕父女關係，其妻心灰意冷下向法院訴請離婚獲准。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名已婚的鍾姓男子，日前請女兒送修手機時，意外發現手機內有父親與2名女子的鹹濕對話及性愛照，女兒將這事情告訴媽媽，怎知鍾男非但沒有悔意，更把這事怪罪是家人造成的，執意要斷絕關係，其妻無奈下，向苗栗地方法院訴請與丈夫離婚獲准。

鍾男與妻結婚已逾30年，近日因為鍾男手機有問題，遂請女兒幫忙拿去朋友開設的手機行送修，怎料手機裡出現淫穢不堪的照片及鹹濕的對話，時間更長達數年之久，女兒一氣之下告訴媽媽這件事；誰知鍾男非但沒有悔過之意，還告訴妻女，「錯都在我的感情行為，而你們為什麼這樣害人家家庭呢？」

就在婚外情被鍾妻發現後，鍾男反寫信給妻女，「我會感情走私，也是你們造成的」、「縱然是我的行為偏差，但都是我私下的行為」等等字句，更嗆說要斷絕父女關係；其妻心灰意冷下，向法院訴請離婚；但鍾男並不願意，還引用民法法條表示，其妻得知婚外情已逾6 個月之除斥期間，請求並無理由，應予駁回。

不過法官還是認為，雖說其妻得知婚外情已超過6個月時間，但2人的婚姻，確因被告外遇，與配偶以外之人合意性交而生破綻，婚姻共同生活中之情愛基礎喪失，實質上已無夫妻共同生活可言，堪認2造間之婚姻已無回復之希望，有不能維持婚姻之重大事由，而被告違反婚姻忠誠義務，就此難以維持婚姻之重大事由，應負較大之責任。原告依民法之規定請求離婚，核無不合，應予准許。

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