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社會 社會焦點 保障人權

要求探視兒女！前妻已讀不回　他玻璃心碎：你侵害我權益…怒告結果出爐

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▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子想探望妻子卻被已讀不回，氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／苗栗報導

許姓男子與前妻離婚後，兒女的監護權歸給前妻，並約定好讓他定期探望兒女，但某次他傳訊給前妻告知要與兒女見面，但前妻卻已讀不回，也沒帶著孩子赴約，讓他心靈受創，認為前妻侵害了他探視兒女的權利，因此憤而提告求償。

根據判決，許男提告主張，他與前妻離婚時有在連婚判決書上約定定期探望兒女，而他2019年10月2日傳訊給前妻，「請在10/06 10:30將兒女帶到『竹南分局後龍分駐所』，以便探視。若無回應則視為同意。請勿妨礙探視權益。」但對方卻是已讀不回，到了約定時間，也未見到兒女，讓他相當受傷。

不過，許男前妻則反駁，離婚判決書上載明了探視時間為每月的第1、3、5周的周六上午10點起，但許男卻任意更改時間地點，也並未獲得她同意，且也只有傳訊告知，連電話都沒打。另外，她並不知道傳訊的人是許男，因為離婚判決書上所記載的電話並不是此號碼，因此她可以不用理會，也沒有違反約定。

法院審理時，也調查2人的判決書內容，發現裡頭確實記載了探視時間及地點，若需更改則需要雙方同意，但許男卻只傳簡訊告知前妻，卻未獲得回應同意，因此認定其前妻並無違反約定，判許男敗訴。全案可上訴。

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