每週激戰兄弟妻！人夫崩潰「我老婆被你騎1、20年」…他跩嗆：她也歡喜歡喜

▲桃園市廖姓男子偷吃朋友妻10年，下場曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市一名廖姓男子與陳姓男子為20年好友，沒想到他竟偷吃兄弟老婆，每週激戰朋友妻1次，這段不倫戀維持超過10年，姦情曝光後，他竟還嗆聲，「她（陳妻）也歡喜歡喜的」，氣的陳男提告，日前法院判決出爐，陳男被依相姦罪判有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

檢警查出，廖男與陳妻自2007年8月至2017年農曆春節前持續不倫戀，2人更以每週1次的頻率到摩鐵發生性行為。2017年5、6月間，廖男兒子到陳家作客，意外與陳男發生爭執，脫口而出父親與陳妻有姦情。綠雲罩頂的陳男氣炸，向廖男、妻子提出妨害家庭告訴，並於數個月後離婚。

陳妻坦承，與廖男發生關係的頻率約是每週1次，「時間不一定是假日，因為他也怕我老公知道，我家如果有熱鬧的事，他都會來，時間都是白天，大部分是下午1 、2 點，地點大部分都是在八德區一間摩鐵」，她更在警詢中明確指出，「廖男右腰間有一道傷疤、雙臂窩間有長肉瘤，還有他只剩一粒睪丸」。

廖男辯稱，「我不曾與陳妻有過性行為」，陳妻會知道私密特徵是因為他夏天會打赤膊，且曾經在酒後不小心說出來。

但陳男提出錄音指稱，2人姦情曝光後，他痛斥廖男，「你吃我夠夠夠啦」，廖男則回，「我哪有吃你夠夠夠，你老婆也有關係在啊」，他一怒之下再罵，「有什麼關係，給你幹去，還在，你兒子又來我家亂」，孰料，廖男竟還囂張回，「不要說那麼難聽拉，她也是歡喜、歡喜啊」。

陳男女兒也作證，事發後廖男曾到家裡以台語道歉，「你把我當親兄弟，我還對你做這種事，真的很抱歉」，陳男當時氣炸回應，「我老婆被你騎了1、20年，我把你當親兄弟，你卻做這種事」。

桃園地方法院勘驗各項事證後，依通姦罪判陳妻有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑3年；至於廖男則被依照相姦罪判刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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