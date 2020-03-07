一組數字曝斷頭嬰「無良殯葬」500元棺木都省　太可惡！同業恥轟「亂來一族」

▲涉嫌棄嬰屍的殯葬業者，在同業眼中是「亂來一族」 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報報導

高雄市覆鼎金公墓出現一具被啃食的嬰屍，身體被野狗啃食不完全，僅剩下一顆頭顱，不過警方卻在3天內破案，主要是掌握到一組關鍵序號，循線追查才找到竟是無良殯葬業者亂棄嬰屍，而根據同業表示這家殯葬業者在業界是出名的「亂亂來一族」，像是嬰兒屍體依照現在規定，必須要向殯葬管理處提出申請火化申請，像他們這樣亂棄嬰屍，根本就不可以！

這起案件就發生在4日，一開始警方根本就摸不著頭緒，因為初判才剛出生2天左右的嬰兒屍體根本無法有「明確線索」，員警只好透過監視器逐一清查是否有可疑人物出入，同時鎖定可能是「未婚生子」或是外籍移工等方向，不過就在2天之後，排除了這個可能性，案情似乎陷入膠著，不過就在這個時候，有員警發現嬰屍附近除了有白色不織布以外，還有紙箱。

▲涉嫌棄嬰屍的殯葬業者，在同業眼中是「亂來一族」 。（圖／地方中心翻攝）

這個紙箱是用來裝「空針筒」，而且發現紙箱上頭有一組「批號」，有了這個線索，警方士氣大振，立刻找上醫材業者，掌握近期醫事單位購買名單，依照名單一間一間打電話詢問比對「序號」，終於找到購買這批序號的醫事單位，同時詢問空紙箱的後續處理，同時醫院內近期是否有「嬰兒」在院內死亡案件，才找到了這一對無良殯葬業者遺棄嬰屍。

「他們根本就是亂來一族」！一聽到是這家葬儀業者涉案，同業當下第一時間就說出了這句話，據了解「風評不是很好」，同時痛批這家殯葬業者「太可惡了！真的」，這家殯葬業者是屬於個人公司那種，比較沒有像大型殯葬公司來得有「制度」，也沒有什麼員工。

對於他們棄置嬰屍的部分，同業說：「很憤概，為何把孩子丟在山上，真的可惡！放任給狗啃食，這樣還不可惡，怎樣才算可惡」，因為照一般程序應該要訂製小棺木，費用大概是500塊左右，然後還需要衣服、玩具跟糖果，而且還得要向殯葬管理處來申請「火化許可」，就算不火化，要土葬也必須有棺木才不會被狗啃食，亂棄亂葬是過往的做法，難怪連同業都看不下去。

▲涉嫌棄嬰屍的殯葬業者，在同業眼中是「亂來一族」 。（圖／地方中心翻攝）

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