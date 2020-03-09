居家隔離太久！陸民政局離婚預約天天爆滿　一天最高辦理14對

▲中國大陸各地陸續復工後，西安民政局發現預約離婚登記的人數幾乎天天爆滿。（示意圖／CFP）

記者洪菱鞠／綜合報導

中國大陸各地陸續復工，陝西西安民政局卻驚訝發現，多個婚姻登記處離婚預約登記量天天爆滿，甚至一天最高有14對欲辦理離婚，而探究這波離婚潮，竟與新冠肺炎疫情有關。工作人員表示，長時間居家隔離讓許多夫妻相處時間變多，摩擦也變多。

綜合陸媒報導，西安市17個婚姻登記處於3月2日起恢復正常上班後，其中有多處明顯感受到辦理離婚的人數激增，西安碑林區民政局婚姻登記處的一名王姓工作人員透露，5日當天預約的有14對，已達到當日離婚預約上限，且連續兩天的登記都一樣滿。

雁塔區民政局婚姻登記處也出現同樣情況，每天可辦理5對離婚名額，最近也是每天爆滿，且已經預約排到了18日；在高新區民政局婚姻登記處，每天可以預約11對結婚、4對離婚，而根據預約情況，未來7天都是預約滿員的狀態。

對於離婚人數增加的原因，民政局工作人員提到，以往每年離婚小高峰落在過年、高考之後，但今年有部分確實受到疫情影響，許多夫妻待在家整整一個月，相處上容易產生矛盾，再加上之前停工的關係，導致復工後來辦理離婚的人變得比較多，不過其中也有人才剛辦完離婚，又返悔復婚；或是在網路上預約離婚，電話聯繫時又說不離了。對此也提醒，婚姻大事必須謹慎，切勿因一時衝動輕易離婚。