壞壞到一半暴斃…小三想脫罪喊「硬不起來」！正宮氣炸護雄風：他表現非常好

▲台北市一名人夫與小三激戰到一半突然感覺不舒服，送醫不治。（示意圖／CFP）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人夫與趙姓小三上摩鐵激戰，過程中人夫突然感覺身體不舒服，送醫不治，2人的姦情也因此曝光，氣得正宮提告妨害家庭。孰料，趙女為脫罪竟稱人夫不舉，一審獲判無罪，正宮上訴強調，老公「在床上表現很好」，二審法官勘驗事證後，改判趙女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，最高院日前駁回上訴，全案定讞。

判決指出，趙姓小三2017年8月29日下午2時30分許，與李姓人夫到摩鐵激戰，不料，進行到一半時，人夫突然感覺身體不舒服，嚇得趙女趕緊叫救護車將他送醫，雖經搶救，但人夫仍因急性心肌梗塞引發心因性休克不幸身亡。

台北地方法院審理時，趙女辯稱，自己16歲就認識人夫，「他從年輕時就有陽痿」，強調當時會到摩鐵休息是因人夫身體不舒服，雖然李男看完A片後有想親熱，「但他因為陽痿，硬不起來，並沒有插入」，否認相姦。

法官認為，李男有高血壓、糖尿病、高血脂病史，其中糖尿病造成微血管病變，容易造成勃起障礙，另外，正宮也曾傳訊給趙女，「砲姐功力高強，可令不舉陽痿人回春，我是見證」，事發當時人夫有發生勃起障礙的高度可能，由於司法實務上嚴格限縮通姦罪要件為「男性性器插入女性性器」，判趙女無罪。

正宮不服決定上訴，透露「我與先生37年的婚姻生活，沒有不能勃起的問題，我不知道趙女會用這種方式汙衊我先生」，並強調丈夫「做愛方面絕對會硬起來」，2人還常一起洗澡、出去度假，「他在床上表現非常好」。

高等法院指出，趙女曾承認與人夫發生關係，也提到「他也有跟我做了」、「因為不舒服才停下來」，還說人夫還沒射精，事後才改口人夫陽痿，加上函詢醫院發現，人夫就診期間皆沒提到性功能方面問題，無法得知是否陽痿或早洩，且2人已有性器結合的行為，構成相姦犯行，改判趙女有期徒刑3個月，可易科罰金9萬元。日前最高法院將上訴駁回，全案確定。

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