遭友人掏槍指頭…他中彈拔魚刀「猛刺4下」！對方噴血送醫亡　台南男下場曝光

▲台南男遭槍擊，拔魚刀反擊殺死人下場曝光（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台南報導

台南一名黃姓男子與李姓友人2016年間發生衝突，李男一怒之下找來一把改造手槍，射傷黃男的手部，黃男見狀拔出魚刀朝李男猛刺，當場鮮血四濺，李男送醫數日後，仍因創傷性休克、多重器官衰竭不治。黃男一審被依傷害致人於死罪判刑，二審改依殺人罪判刑1年8月，可上訴。

判決指出，黃男與李男2016年7月30日晚間9時許吵架互毆，李男氣炸騎車離去，並找來一把有7顆子彈的改造手槍，再返回現場持槍指著黃男頭部，2人隨即爆發激烈衝突。

黃男在這期間左手臂中彈，他見狀從酒桌底下取出魚刀1把防衛，趁著李男卡彈時，持刀刺向李男的左腋、右胸、右上腹及右下腹共4刀，導致李男右肺、肝右葉、腸道及右腎遭刺傷，因創傷性休克及多重器官衰竭，於同年8月3日上午7時2分許身亡。

事後黃男坦承有持刀刺向李男，但矢口否認殺人，辯稱他無心殺人，是因為李男朝他開槍，情急之下才會拿魚刀刺向李男。

台南地方法院勘驗各項事證後，依傷害致死罪判黃男有期徒刑1年4月；案經上訴，台南高分院審酌，黃男趁著李男卡彈時，用魚刀猛刺李男要害等情況，改依殺人罪判黃男有期徒刑1年8月，全案仍可上訴。

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