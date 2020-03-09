前夫與閨蜜「壞壞」416次公然放閃…她出庭淚崩：盼女兒長大能體諒媽媽

▲黃姓人妻控訴丈夫與好友外遇，不僅4年間通姦416次，還在她面前「放閃」，即使離婚後，她仍要向2人討回公道。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

黃姓人妻控訴，她與王姓丈夫及一名林姓女友人關係緊密，3人時常聚會，不料她偶然發現丈夫與林女的曖昧訊息，才得知他們早已外遇4年，離婚後再向2人求償200萬。審理期間，跟著媽媽出庭的小女兒，還不知道父母怎麼了，不時天真地向爸爸揮手；黃妻淚訴，堅持訴訟是為留下判決，讓女兒長大後能體諒媽媽做的決定，本案將於3月20日宣判。

王夫表示先前離婚時，他給了黃妻200萬，其中100萬便是向妻子交代林女的事情，他已無力再負擔任何賠償，並提出2017至2018年的通勤紀錄，證明自己有「好好上班」，沒空跟林女外遇；林女律師則表示，黃妻的控訴全是憑對話紀錄的臆測。

黃妻則依提出的錄音、對話紀錄，主張王夫與林女於交往4年期間，以每周2次的頻率，共發生416次性行為，更表示王夫與林女先前向她道歉，現在卻說謊否認外遇。

宣判前的最後一次開庭，黃妻在庭上淚訴，夫妻倆與林女感情很好，甚至她產檢時還是在林女那做的，當她發現2人外遇時，想到他們利用聚會，在她面前「正大光明」地約會，就不禁覺得一陣噁心，至今仍每天做惡夢，無法好好工作。

黃妻表示，她在家帶女兒痛苦了3年，期間丈夫卻與林女在外逍遙，她堅持訴訟，除了是希望對方能給她們母女倆一個真心的道歉，也是希望藉由留下判決，讓女兒長大後看到，可以得到一個安慰，體諒媽媽做的決定。

黃妻沉痛自白期間，還無法明白媽媽痛苦的小女兒，天真地在旁聽席上看著父母；王夫則表情落寞，全程默默低頭聽著，但他直到最後，仍堅持沒有通姦，主張先前已給了黃妻100萬元精神賠償，不須再負賠償責任，本案將於3月20日宣判。

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