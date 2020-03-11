義大利最恨的女人！病毒學專家宣稱「疫情只是大型流感」成全民公敵

▲義大利專家瑪莉亞·瑞塔·吉斯蒙多，宣稱「疫情只是大型流感」成為義大利全民公敵 。（圖／網路翻拍）



記者黃稜涵／綜合報導

新型冠狀病毒（COVID-19）延燒全球，淪為歐洲疫情重災區的義大利確診人數已衝破萬人，全國失控封城，造成人心惶惶，而一名曾經在2月多次在媒體上宣稱「疫情並不可怕，只是一個大型流感」的義大利專家，如今成為義大利全民公敵。

這名義大利專家是瑪莉亞·瑞塔·吉斯蒙多（Maria Rita Gismondo），在義大利米蘭薩科醫院（Sacco Hospital）擔任臨床生物學、病毒學和應急生物診斷學實驗室主任。根據外媒報導，1月底中國爆出新型冠狀病毒（COVID-19）後，吉斯蒙多被媒體詢問該如何應對疫情時，他表示「義大利不需要對疫情過度緊張，更不要危言聳聽和製造恐慌，只要保持適當的關注即可」。

當義大利疫情越演越烈，政府開始對某些區域採取限制性措施時，她依舊不覺得疫情有多可怕，在自己社交帳號上發文說「義大利人都瘋了，因為人們居然把一個比流感稍微嚴重一點的感染，當成了一種致命的超級流行病」，從經濟角度看，她認為不需要恐慌，否則會帶給社會很多困擾，並稱自己的結論是基於事實和數據的。

但並不如吉斯蒙多所認為的，義大利疫情在短時間內快速爆發，成為疫情中歐洲最嚴重的國家，目前還在持續失控，義大利網友也將疫情失控的責任推給吉斯蒙多，即使吉斯蒙多已經「隱藏」自己在社交帳號上發表的疫情言論，網友還是在其他貼文下，質問和攻擊她對疫情的誤判，並要求她從醫院辭職。