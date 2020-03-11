疫情緊繃！東管處加強景點防疫措施　提供商家租金優惠疏困

▲▼遊客進入景區室內空間量測體溫、提供乾洗手及加強公廁清潔。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應中央流行疫情指揮中心提升為「一級開設」，雖然花東地區皆尚無確診個案，但為做好嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）防疫工作，東部海岸國家風景區管理處在轄內各景點增加多項防疫措施，請遊客配合。



東管處各風景據點防疫措施如下：



一、 進入室內空間前量體溫：進入前量測體溫，超過規定溫度(耳溫≧38° C、額溫≧37.5° C)不得進入，如經再次確認仍超過規定溫度，請遊客配戴口罩前往就醫。



二、 進入室內空間前乾洗手：於入口、電梯前放置乾洗手，方便遊客使用。





三、 關閉部分室內風險高之空間並調整使用方式：關閉都歷遊客中心藝文教室、兒童遊戲區及部分互動設施停用，關閉小野柳、花蓮、秀姑巒溪遊客中心影片放映室，秀姑巒溪泛舟安全影片改至半戶外大廳播放、花蓮遊客中心影片欣賞改至半戶外大廳播放，都歷遊客中心星空劇場限制進入人數40人並宣導分散就座。



四、 公廁加強清潔：公廁洗手台恢復正常水量、提供洗手乳、部分改成感應式龍頭、坐式廁間提供消毒酒精。



五、 設備設施加強擦拭：每日至少2次擦拭公廁及室內遊客會接觸設備，如門把、置物檯、扶手等，每日1次擦拭戶外遊客會接觸設施設備，如涼亭、桌椅、體健設施等。

以上措施請遊客多多配合及善加利用。





東管處各風景區近日因受疫情影響，遊客減少許多，景區內賣店深受影響，生意大不如1月，東管處為協助轄內賣店渡過難關，特推出賣店業者紓困方案，方案內容包括暫停營業免收租金及依遊客量減少比例減收租金兩大方案，並追溯至109年2月實施，希望減輕疫情對業者的衝擊，並讓業者能持續服務遊客。



東管處多數景區戶外空間廣闊，到戶外走走可舒緩防疫的緊張，還可以開闊心胸增加免疫力，但仍提醒遊客除配合各單位防疫措施外，更應落實手部衛生與咳嗽禮節，外出遊玩應落實肥皂勤洗手或攜帶乾洗手液、密閉空間人多時配戴口罩、與人保持距離並減少碰觸眼鼻口，有感冒症狀戴上口罩停止旅遊並休息就醫，這樣才能玩的安心、開心。

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