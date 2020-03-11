　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

義大利慘況激似37天前湖北！　疫情發展曲線「高度雷同」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲義大利,北部,克雷莫納,Cremona,緊急病房,醫院,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利新冠肺炎確診人數增加，政府成立緊急醫院應對。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

義大利累計確診數破萬，成為中國之外疫情最嚴重的國家。值得注意的是，正在全國封鎖的義大利，經疫情發展曲線對比，竟與37天前的中國湖北省情況「高度雷同」，並很可能在數日後迎來更嚴重的疫情大爆發。陸媒報導稱，兩地如今唯一的不同，就是當時湖北接受各省對口支援，義大利幾乎只能孤軍奮戰。

實時數據統計，目前義大利累計新冠病毒所引發的肺炎，確診為1萬0149例，死亡631例、治癒1004例，是歐洲和中國之外最嚴重的國家，已採取「全國封鎖」策略防控疫情，盛行的足球聯賽、知名景點和各大美術館紛紛關閉。

但據《觀察者網》等陸媒報導、西方學者觀察，義大利的人口數，與中國疫情最早的重災區—湖北省相當接近，均為6000萬人左右，且就疫情發展而言，如果「時間倒退37天」，湖北當時的每日新增病例，和意大利當前的每日新增確診病例數，呈現高度一致。

▲▼研究指出，義大利與中國湖北省過去的疫情發展情況，基本高度一致。（圖／翻攝自觀察者網）

▲研究指出，義大利與中國湖北省過去的疫情發展情況，基本高度一致。（圖／翻攝自觀察者網）

美國約翰霍普金斯大學歐洲研究博士席爾瓦·梅樂就指出，除了兩地「每萬人確診數」，發展軌跡幾乎一致外，義大利疫情最嚴重的倫巴底行政區，人口1004萬，對比湖北省武漢市的1108萬，在相似的人口密度下，兩地每萬人確診數發展，也和早期的武漢一致。

羅馬大學社會經濟統計學博士法比奧·塞巴提尼也分享研究結果，表示透過發展模型構建發現，義大利疫情若得不到控制，將比湖北要嚴重。

▲▼研究指出，義大利與中國湖北省過去的疫情發展情況，基本高度一致。（圖／翻攝自觀察者網）

▲兩地每萬人確診數對比。（圖／翻攝自觀察者網）

陸媒報導稱，當初湖北省疫情得以控制，有很大程度歸功於各省市的對口支援，包括各省市、解放軍共4萬多名醫護人員，530多萬件防護服等，讓湖北在過去一日，新增病例數降為13人，而義大利新增確診病例數，則在當地時間10日達到977例，讓累計總數突破1萬人大關，同日也暴增168例死亡。

報導指，由於歐盟各國疫情同樣嚴峻，義大利幾乎可能處於「孤軍奮戰」的情況。

►他奶奶的美麗小秘訣

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」合照露端倪！政壇早就傳遍
口罩運費7塊被嫌貴！醫曝「4行銷話術」感覺差很大…網推爆：免
張益贍道歉回應了！承認與F奶甜姐蔡宜芳不倫摩鐵情
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

義大利慘況激似37天前湖北！　疫情發展曲線「高度雷同」

義國外長求救「缺乏醫療設備」　王毅：願提供物資協助

影／直擊武漢包機！接到通知「整理行李回台灣」...他自爆：興奮到睡不著覺

鍾南山團隊新「滴血篩檢」床旁可測...15分鐘有結果！臨床敏感性達88.66%

封城後的米蘭畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣「戴口罩會怕」

看懂武漢包機演變！確診台商引爆兩岸攻防...關鍵三轉折促「準橫濱模式」

防外幣兌換「輸入性風險」　這家銀行消毒紙鈔...隔離7天才釋出

再一次！湖北潛江市「前一日宣佈解封」…1天後又變卦：通告取消

父見租屋女兒直播割腕輕生嚇報案！「視訊截圖灰貓」成關鍵　警衝5樓救人

國泰22歲空姐確診新冠肺炎！　曾赴馬德里...同機乘客也確診

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

義大利慘況激似37天前湖北！　疫情發展曲線「高度雷同」

義國外長求救「缺乏醫療設備」　王毅：願提供物資協助

影／直擊武漢包機！接到通知「整理行李回台灣」...他自爆：興奮到睡不著覺

鍾南山團隊新「滴血篩檢」床旁可測...15分鐘有結果！臨床敏感性達88.66%

封城後的米蘭畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣「戴口罩會怕」

看懂武漢包機演變！確診台商引爆兩岸攻防...關鍵三轉折促「準橫濱模式」

防外幣兌換「輸入性風險」　這家銀行消毒紙鈔...隔離7天才釋出

再一次！湖北潛江市「前一日宣佈解封」…1天後又變卦：通告取消

父見租屋女兒直播割腕輕生嚇報案！「視訊截圖灰貓」成關鍵　警衝5樓救人

國泰22歲空姐確診新冠肺炎！　曾赴馬德里...同機乘客也確診

開口說話就可買票！北捷首創「語音售票機」　中英文都通

減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

過境香港女子入境拒搭小黃「我沒錢！」　交通部：違規者將重罰

中職／悍將啦啦隊補強！Fubon Angels增3名　人數創隊史新高

Uber代送3烤全鴨無人收件...放自家冰箱　一句「再送要加錢」挨告

網傳被她咬到會變「新冠哈士奇」　台南警查出幕後PO文者送辦

抓包男友偷吃人妻「脫光對話」　蘿莉塔「證據全截圖」開嗆小三：爆料公社見！

中學五人制／走過4年「關鍵」挫敗　北投教頭哽咽奪任內首冠

彰化大馬路清晨3男幹架　「衝x小」揮球棒鐵棍齊飛狂打

居家檢疫者禁搭大眾運輸！今起最高罰100萬　桃機規劃專屬用餐區、提供外帶

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

新冠肺炎發哨女醫：後悔沒堅持踢爆

姊抱弟被活埋　救難隊見雙屍痛哭

2月提包機　湖北台辦：台灣阻攔

東航包機也飛了　4時15分抵桃機

二批包機 湖北台辦提遞補名單遭拒

華航包機起飛　畫面還原一家三口下機

東航備300套防護衣　民眾登機中

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

玩沙遭活埋　7歲妹被找到已是死屍

武漢2包機載361人抵台　入駐檢疫所

湖北潛江市「解封」！全面恢復正常秩序

封城48天首抵武漢　習近平：感謝武漢人

國泰22歲空姐確診新冠肺炎！　同機乘客也確診

中國紅十字會：考慮派專家赴義大利支援抗疫

更多熱門

相關新聞

股東發燒出席股東會　金管會要求公司設隔離區

股東發燒出席股東會　金管會要求公司設隔離區

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，外界擔憂6月股東會旺季，人數聚集恐成防疫破口。金管會主委顧立雄今（11）日表示，股東會防疫指引預計下周公布，內容包括避免股東發燒出席股東會，要求設置隔離區，或是舉辦地點爆發社區感染，臨時更換地點。

湖人主帥回應「球員是否預防性受檢」

湖人主帥回應「球員是否預防性受檢」

中義外長通話 談協助防疫

中義外長通話 談協助防疫

幕後／中方妥協讓乘客穿防護衣原因曝光

幕後／中方妥協讓乘客穿防護衣原因曝光

新冠肺炎奧運不停辦　延期2年最可行

新冠肺炎奧運不停辦　延期2年最可行

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國湖北義大利

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

第二批包機延誤2小時173人登機

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面