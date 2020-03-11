義大利慘況激似37天前湖北！　疫情發展曲線「高度雷同」

▲義大利新冠肺炎確診人數增加，政府成立緊急醫院應對。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

義大利累計確診數破萬，成為中國之外疫情最嚴重的國家。值得注意的是，正在全國封鎖的義大利，經疫情發展曲線對比，竟與37天前的中國湖北省情況「高度雷同」，並很可能在數日後迎來更嚴重的疫情大爆發。陸媒報導稱，兩地如今唯一的不同，就是當時湖北接受各省對口支援，義大利幾乎只能孤軍奮戰。

實時數據統計，目前義大利累計新冠病毒所引發的肺炎，確診為1萬0149例，死亡631例、治癒1004例，是歐洲和中國之外最嚴重的國家，已採取「全國封鎖」策略防控疫情，盛行的足球聯賽、知名景點和各大美術館紛紛關閉。

但據《觀察者網》等陸媒報導、西方學者觀察，義大利的人口數，與中國疫情最早的重災區—湖北省相當接近，均為6000萬人左右，且就疫情發展而言，如果「時間倒退37天」，湖北當時的每日新增病例，和意大利當前的每日新增確診病例數，呈現高度一致。

▲研究指出，義大利與中國湖北省過去的疫情發展情況，基本高度一致。（圖／翻攝自觀察者網）

美國約翰霍普金斯大學歐洲研究博士席爾瓦·梅樂就指出，除了兩地「每萬人確診數」，發展軌跡幾乎一致外，義大利疫情最嚴重的倫巴底行政區，人口1004萬，對比湖北省武漢市的1108萬，在相似的人口密度下，兩地每萬人確診數發展，也和早期的武漢一致。

羅馬大學社會經濟統計學博士法比奧·塞巴提尼也分享研究結果，表示透過發展模型構建發現，義大利疫情若得不到控制，將比湖北要嚴重。

▲兩地每萬人確診數對比。（圖／翻攝自觀察者網）

陸媒報導稱，當初湖北省疫情得以控制，有很大程度歸功於各省市的對口支援，包括各省市、解放軍共4萬多名醫護人員，530多萬件防護服等，讓湖北在過去一日，新增病例數降為13人，而義大利新增確診病例數，則在當地時間10日達到977例，讓累計總數突破1萬人大關，同日也暴增168例死亡。

報導指，由於歐盟各國疫情同樣嚴峻，義大利幾乎可能處於「孤軍奮戰」的情況。

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