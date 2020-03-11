超越平時負荷量200％…義大利醫護崩潰　「80歲↑呼吸道感染者」直接被放棄！

▲新冠肺炎衝擊義大利。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利疫情嚴重，目前僅次於中國，確診人數達到10149例。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）9日宣布，10日起原定封14城改為鎖國，避免疫情擴大，然而一名義大利醫師就表示，「義國的病情可能蔓延到英國，大眾可能低估了這場災難」，甚至在義大利只要是80～90歲的高齡患者有呼吸道症狀，幾乎直接被放棄治療。

根據英國《每日郵報》報導，義大利醫師馬契尼（Daniele Macchini）透露，當地的狀況幾乎被新冠肺炎壓的喘不過氣，直奔醫院的人潮如海嘯ㄧ般湧來，醫療單位似乎也尚未準備完善，在急診室爆出不斷的確診後，醫療人員幾乎都崩潰。

此外，馬契尼也警告，英過倘若繼續輕忽疫情，恐怕淪為下一個義大利，「英國頂多比義大利晚兩周左右爆發，人們應該要有警戒心。」在英國倫敦大學學院擔任麻醉師的史庫爾（Jason van Schoor）表示，在義大利的朋友告訴他，義大利的醫院負荷量已經超越平時的200％，手術事也被改為重症監護室，目前有數百名呼吸衰竭患者，65歲以上幾乎無法接受評估篩檢、80～90歲的呼吸道問題患者更是直接被放棄治療。

專家表示，英國目前的疫情，恐怕會步上義大利後塵。甚至因為確診人數過多，只要有超過2個器官出現衰竭，等同100％會死亡，恐怕都將不予以治療。目前倫巴底當局試圖想要增加醫院病床量，為了一周將會再增設150張病床。