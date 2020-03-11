義大利鎖國第1天…羅馬晚上6點警巡街　「觀光區淪死城」二戰阿嬤：太震驚！

▲義大利因為疫情從封14城變成鎖國。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利疫情截至11日上午達到10149確診，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）原先宣布僅封鎖14城（含米蘭、威尼斯），9日又臨時宣布將擴大封鎖範圍至全國，且在10日早上立即生效，「除非有必需的工作理由、特別需要或是醫療原因，否則一切外出都應盡量避免」。《CNN》記者就直擊在「鎖國」第一天的義大利，街道上冷冷清清看不出曾是歐洲觀光重鎮。

根據《CNN》報導，10日在義大利的封鎖狀態中，許多原是熱鬧的觀光城市，如今變得冷冷清清，社交生活幾乎全部暫停，總理孔蒂的「封鎖計畫」中包括，關閉學校、所有公共場所、葬禮婚禮各類宗教活動取消，直至4月3日。在義大利羅馬的一名26歲法院實習生卡萊麗（Lydia Carelli）表示，疫情爆發後家人多次要求她返家，但是她認為這樣感染風險更大，「義大利現況真的令人難以置信，我們必須重新思考我們生活的方式」。

▲觀光區幾乎沒有人。

此外，10日開始羅馬也在晚間六點開始實施宵禁，路上出現不少警察巡邏，但遇到需要採購日常生活用品的人，經過詢問後仍會放行。曾歷經二戰的82歲老奶奶加斯帕里（Filomena Gasparri）表示，在二戰期間曾有類似的情況，但現在竟然再次出現讓人很震驚，「人們變得焦慮，不知道什麼時候才會結束，不能自由的做事情」。

此外，義大利的疫情也造成全國22所監獄發生些許暴動情形，包括11名囚犯被殺、50名囚犯逃獄、警衛遭到綁架，雖未證實死亡原因，但司法部已經重視該問題，禁止探監、定時做體溫測量等。

▲夜晚出現宵禁，警方會詢問外出的人，令當地民眾相當驚訝。