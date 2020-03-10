義大利全境封鎖！米蘭台商盼「包機撤僑」…外交部：研擬各項因應方案





▲義大利受新冠肺炎影響，展開全境封鎖。米蘭火車站深夜湧入大量逃難潮。（圖／達志影像／美聯社，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎持續擴散，位於歐洲的義大利成為中國大陸外，疫情最嚴重的國家，甚至宣布全國封鎖直到4月3日。目前中央疫情指揮中心已將義國列為旅遊疫情「第三級」，針對有米蘭台商盼台灣包機撤僑，外交部10日記者會回應，已責成駐處針對各項可能發展研擬因應方案，也與相關友好國家駐義大利使館保持聯繫。

外交部表示，近兩週來透過觀光局及相關單位的疏導，目前我國18家長期經營歐洲線的旅行社已沒有在義大利的團客，最後一個在義大利的旅遊團已在3月5日返國，因此並無台灣旅客大批滯留的問題。這段期間駐義大利代表處持續與約450位在義大利的台商、留學生及僑界人士保持密切聯繫，現階段他們尚無危急的情形，許多在義國的僑界人士，因為有義大利國籍或居留身份，大多選擇留在居住地並配合義大利政府的防疫措施。

外交部指出，根據駐義大利代表處掌握的資訊，義大利政府剛宣佈將管制出入的區域從義北的「紅區」擴展至全國。但義大利政府的管制措施與武漢「封城」的程度與範圍不盡相同，在義大利的外國民眾如果有離境的需要，可持護照及相關資料（填寫申請書並準備繳交居留證），向當地機場境管機關提出申請，獲准後可自行離開義大利。

外交部說，另在執行上，義大利政府也沒有完全禁止民眾的工作或居家必要活動，在符合工作、健康和緊急三要素的情況，仍然可以移動，義大利政府希望民眾一般日常生活繼續，惟避免非必要性的群聚。

外交部再次呼籲，由於義大利疫情發展快速，義大利政府不排除可能實施更嚴格的管制措施，因此在義大利的國人倘無必要，宜儘速離境。我僑胞或國人若有需要及疑問，可就近與駐義大利代表處聯繫，以利及時提供協助。

有關義大利的僑界人士所提出的「包機撤僑」建議，外交部指出，已責成駐處針對各項可能發展研擬因應方案，也與相關友好國家駐義大利使館保持聯繫，以利對相關發展進行合理及有效的評估。若有進一步發展將適時對外說明。