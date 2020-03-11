獨／差半小時居家檢疫竟破功！她深夜巷口買20元礦泉水　最重開罰百萬

▲韓國女外僑居家隔離期間為了買礦泉水，提前離開離開住家最高可罰100萬元。（圖／突發中心記者攝）



突發中心／北部報導

為了喝1瓶20元的礦泉水，她將面100萬元罰款？因應新冠肺炎疫情，北部地區有名韓國籍女華僑入境，依法須居家檢疫14天；不料10日晚間11點30分，距離14天隔離期滿前半小時，區公所電話卻連繫不到該名女子，轄區警方緊急協尋，才發現這名女子是為了到巷口買瓶礦泉水，不顧規定提早離開住家，依法將裁罰10至100萬元，讓她後悔莫及。

《ETtoday新聞雲》獨家掌握，10日晚間11時許有民眾目擊，員警到一處公寓樓下，緊張地詢問居民是否有看到一位30多歲的韓國籍女子，現場氣氛如臨大敵、萬分詭譎；言談中得知，是一名韓國籍的華僑入境之後，違反《傳染病防治法》規定，擅離檢疫處所，區公所單位電話聯繫不到她，只好派轄區員警到場協尋。

就在警方一一比對出入的居民時，一名提著包包、戴著口罩的女子正打算進入公寓內，員警透過護照比對身分，發覺她就是區公所緊急協尋的居家檢疫對象。而早在2月27日，我國把韓國列為旅遊警告第3級，從韓國來台的旅客都得居家檢疫隔離14天，而這名女子11日整點就隔離期滿，不料卻在最後半小時破功。

該名韓國籍華僑透過中文表示，自己知道再過半小時就就隔離期滿，但因為實在太想喝水，所以出來走走，並到住家一旁的便利超商購買一瓶礦泉水解渴，言談中相當慌張，似乎清楚違法擅離檢疫處所的下場；警方也只能無奈勸阻，並請她11日向檢疫單位確認後，再行離開處所，以免又有違法之虞，並依法將資料送交相關單位進行裁罰。

依原本《傳染病防治法》規定，違反居家檢疫或居家隔離，最高分別罰到15萬和30萬元。但有民眾反映罰則太輕，近來又出現許多違反隔離，四處趴趴走的個案，造成警力疲於奔命找人，也讓社會大眾相當恐慌；因此政院在這項特別條例中第15條規定，罰則大幅提高，只要違反隔離措施、擅離隔離處所者，可罰20萬到100萬元；違反檢疫措施、擅離檢疫處所，則可罰10萬到100萬元。

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