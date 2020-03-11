一張圖看中國新冠肺炎趨勢　沈富雄斷言：沒第二波逆襲、可以少戴口罩！

▲中國當局研發新冠肺炎用藥。（圖／中國華僑網）



政治中心／綜合報導

世界各國專家對於新冠肺炎疫情各有不同看法。對此，曾擔任過醫師的前立法委員沈富雄，在臉書表示新冠肺炎疫情應可告一段落，甚至還說「可以少戴口罩了」。

沈富雄提出數據表示，隨著習總書記遲來的到訪武漢，新冠肺炎應可視為告一段落，且根據數據來看，中國的疫情已經有減緩的趨勢，「尤其是2/15以後的數字，老共再壞，也不敢連續造假近一個月。」

沈富雄認為，這個圖接近90％的確診案發生在湖北，尤其是武漢，其他各省份沒有形成大流行。

沈富雄表示，台灣防疫成績亮麗，不過其他華人集結的地區如香港、澳門、新加坡也沒有大流行，而且他們並沒有大動干戈。他指出，新冠肺炎病毒的熱點發生在，武漢、溫州、米蘭（溫商？） 、大邱（新天地教會） 、（5）日本（鑽石公主號郵輪），其他地方算傳染病，不算大流行，但仍無法解釋的是伊朗。

至於蘇益仁教授及很多學者預測，台灣在3/15前會有一波大型社區感染，沈富雄想認為「他們錯了」；也不同意葉金川預測下波疫情在歐盟諸國；還有楊志良預測美國的疫情，將比歐洲嚴重，「我也認為他誤判了。」

沈富雄強調，台灣不應該沾沾自喜於第一波的成功，而揚言要準備防止來自歐洲的第二波逆襲，他不認為有這所謂的「第二波」，如果有心，而且行有餘力，應該從速派出醫療團馳援，伊朗去不得，義大利總可以吧！

沈富雄還說，「可以少戴口罩了」，要報效國家就趕快去消費，不必癡癡地等那600億。

▲沈富雄指出，中國新冠肺炎疫情可應該已經告一段落了。（圖／翻攝沈富雄臉書）

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