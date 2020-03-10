秒懂口罩實名制2.0！盤點10項「網路預購」Q＆A

▲口罩實名制2.0將在3/12開放預購！（圖／記者周宸亘攝）

記者簡仲豪／綜合報導

口罩實名制2.0將在3/12開放首輪預購到3/18截止！中央流行疫情指揮中心提醒，3/12首輪線上預購初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記。針對口罩實名制2.0的疑問，《ETtoday新聞雲》為大家整理出相關Q＆A。

Q：首輪申請時間從什麼時候開始

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A：3月12日起至18日。

Q：取貨時間和地點

A：首輪購買在3月26日至4月1日。持健保卡、身分證、駕照等證件到超商領取，可以持親友證件代領，逾期未領者視同放棄領取資格。

▲網路購買後可到超商取貨。（圖／記者蔡玟君攝）

Q：上網購買方法

A：1.電腦：透過健保卡、自然人憑證登入平台。

2.手機APP：健保快易通行動APP進行認證預購。

▲「口罩實名制2.0」3月12日起試營運線上預購。（圖／指揮中心提供）

Q：成功預購是否有通知

A：首輪登記截止至19日，成功預購者會收到繳費通知簡訊。

Q：實名制2.0後還可以去藥局買嗎

A：依然可以在藥局購買。

▲口罩實名制2.0依然可以在藥局購買。（圖／記者林悅翻攝）

Q：口罩價格和運費分別多少錢

A：口罩價格每片5元(3片15元)，物流費7元。

Q：家人是否可以一起網路購買

A：不行，口罩實名制2.0用報稅系統去修改，剛開始只能用個人為單位去預購。

Q：要去哪裡繳費

A：於指定期限內完成付款，用「電腦」預購可透過網路銀行、信用卡、ATM轉帳，若用「健保快易通App」則只能用ATM轉帳。

▲可以利用ATM轉帳繳款。（示意圖／記者周宸亘攝）

Q：擔心忘記可購買時間的間距，可以從哪裡查詢

A：用手機登入「健保快易通行動APP」，裡面會記載最近一次購買記錄，與下一次可購買日期。已可登入衛福部網站查詢。

Q：口罩實名制2.0後購買數量一樣嗎

A：一樣，成人7天3片，但目前網路購買的方案只有成人。