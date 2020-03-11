　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

面對新型冠狀病毒　Google四招教你因應

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Google,谷歌。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對新型冠狀病毒，Google提供四項資源讓民眾因應。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，大大地影響了民眾在生活、工作等各層面，Google為此提出了四項資源方案，讓台灣民眾能夠即時因應疫情帶來的變化。

提供實用資訊
Google台灣總經理林雅芳指出，民眾可以在Google搜尋輸入「武漢肺炎」、「冠狀病毒」或「新型冠狀病毒」等關鍵字，網頁上方將會顯示中文化的SOS警報，民眾更可在搜尋結果下方連結至台灣疾管署網站，獲得來自官方的防疫措施指引與最新資訊。在YouTube平台搜尋類似關鍵字時，首頁也會出現導向疾管署網站的指引。

▼在Google搜尋欄或是YouTube上搜尋關鍵字，首頁會出現導向疾管署網站的指引。（圖／翻攝自Google台灣官方部落格）

▲▼Google四招教你因應新冠肺炎。（圖／翻攝自Google台灣官方部落格）

提供平台資源協助開發者推出在地服務
另外在Google地圖方面，Google也將持續在台灣提供實用且可靠的在地資訊，而在台灣開發者社群的熱心投入下，多項運用Google地圖圖資與功能的實用服務更是應運而生。

像是由join.g0v.tw #mask頻道社群夥伴、Google 開發者社群 (GDG及GDE)及設計師，透過 Google Cloud 和 Google Maps API 所開發出的「即時口罩地圖」，可幫助民眾可以即時掌握全台藥局販售口罩的相關資訊，瞭解鄰近自己的即時口罩販售地點和庫存狀態。

另一個由Google工程師自願性發起製作的「武漢肺炎歷史軌跡比對地圖」，藉由Google地圖時間軸功能記錄過去的路徑，協助民眾比對確診案例的軌跡，以及掌握是否曾和確診病患接觸。疫情仍在發展，開發者若欲運用Google Maps API平台製作更多社會公益性質的運用。

另外，Google官方也注意到許多台灣開發者運用Actions on Google開發者平台，推出直覺的應用服務到Google助理上，協助民眾掌握疫情相關資訊。只要跟Google助理說「我要跟『口罩在哪裡』說話」(或『口罩配』、『口罩君』)，就能找到附近的販售藥局及剩餘的口罩數量；或是說「我要跟『防疫機器人』說話」，就能查詢口罩購買注意事項、最新台灣確診人數查詢與新冠肺炎相關資訊。

▼Google提供平台資源協助開發者推出在地服務。（圖／翻攝自Google台灣官方部落格）

▲▼Google四招教你因應新冠肺炎。（圖／翻攝自Google台灣官方部落格）

避免用戶接收不實資訊
隨著疫情變化，網路平台上不實資訊層出不窮，Google的信任與安全團隊 （Trust & Safety Team）在全球不間斷地保護用戶免於受到網路釣魚、陰謀論、惡意程式或不實資訊的侵害，並持續搜索新的威脅。

在YouTube平台上，若影片中訴求不需透過正當醫療程序就能預防疫情，我們將會下架該影片；另外，許多疫情相關的影片下方也會連結至疾管署資訊，讓民眾觀看影片時可進一步查證，避免不實資訊傳播擴散。

透過雲端實現遠距辦公與教學
在協助遠距辦公及教學方面，企業、教師及學生可以使用Gmail、Google日曆、Google雲端硬碟、Hangouts Meet、Hangouts Chat及Google for Education 等服務，維持工作和學習進度與效率。

先前全台為嚴防疫情而實施延長寒假，為了讓教師們在這段期間能隨時隨地掌握教學進度，學生在家也能自主學習，Google也曾邀請了擁有豐富經驗的中小學老師舉辦「GEG聚一聚，遠距學習線上教育工作坊」，以線上直播方式分享如何準備線上教材資料、以及培養遠端教學能力。

對企業與教育機構來說，落實遠距辦公或教學的方式之一，便是使用視訊進行教學及會議討論。另外，為了讓用戶能在疫情期間維持辦公效率和教學品質，Google Hangouts Meet進階功能已正式開放讓所有G Suite和G Suite for Education的用戶，讓他們在今年7月1日前都可以免費使用。

ET快訊
摩鐵不倫蔡宜芳　張益贍請辭文基會副執行長
淡水天元宮櫻花季防疫籲民眾「今年不要來」　廟方：會拍給大家看
撞擊瞬間影片曝！18歲女騎士擦撞大貨車…「頭顱破裂」當場慘死
居家檢疫男「台北跑到高雄」準備搭機離境　北市重罰100萬
美國演藝圈炸了！好萊塢劇組「中鏢確診肺炎」..感染者龐大接觸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

假牙忘了拿下車！Uber失物招領統計出爐　AirPods遺落數年增21%

面對新型冠狀病毒　Google四招教你因應

iOS 14程式碼洩更多新品資訊！新一代iPad Pro有3鏡頭、Apple TV有新遙控器

Philips旗艦級OLED+顯示器登台　標配英國B＆W喇叭

蘋果擬推新系列頭戴式耳機！iOS 14程式碼透端倪

Google擬推出新一代Chromecast Ultra　配備獨立可聲控遙控器

Google建議北美員工在家辦公直至4月10日　罹患新冠肺炎給「帶薪病假」！

蘋果春季發表會掰了　iPhone SE 2推出時程遙遙無期

漫遊俄「隱士廬博物館」　iPhone 11 Pro Max五小時4K影片一鏡到底

蘋果藍牙追蹤器「AirTag」傳採用鈕釦電池！　優點是換電池方便...但無法充電

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

假牙忘了拿下車！Uber失物招領統計出爐　AirPods遺落數年增21%

面對新型冠狀病毒　Google四招教你因應

iOS 14程式碼洩更多新品資訊！新一代iPad Pro有3鏡頭、Apple TV有新遙控器

Philips旗艦級OLED+顯示器登台　標配英國B＆W喇叭

蘋果擬推新系列頭戴式耳機！iOS 14程式碼透端倪

Google擬推出新一代Chromecast Ultra　配備獨立可聲控遙控器

Google建議北美員工在家辦公直至4月10日　罹患新冠肺炎給「帶薪病假」！

蘋果春季發表會掰了　iPhone SE 2推出時程遙遙無期

漫遊俄「隱士廬博物館」　iPhone 11 Pro Max五小時4K影片一鏡到底

蘋果藍牙追蹤器「AirTag」傳採用鈕釦電池！　優點是換電池方便...但無法充電

多維TW／鍛鍊政治轉生　 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖

你也懂波紋？　香蕉哥哥分享凍齡秘密與《JoJo》石鬼面有關

東航包機爆「防護衣爭議」　葉慶元：激化仇恨大可不必

三立入主「頑皮世界」引熱議　專家曝別人看不見的「綜效」

拜登初選強勢再奪4州　向桑德斯喊話「一起打敗川普」

20歲正妹「凌晨赴死」…曾試圖自救仍不敵心魔！最後PO文母親一看腿軟

不斷更新／名古屋爆2群聚感染…81人確診！馬來西亞突增20例

威盛Mobile360重機套件亮相　解決高危險場域碰撞風險　

巴克利批NBA關門比賽「不來看球就會待在家？」　建議奧運改美國辦

連署書尚未查就想先剔除3萬份　尹立質疑陳雄文不下台：韓國瑜有交代？

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

3C家電熱門新聞

台灣之星599元無痛升級5G

2020蘋果春季發表會掰了

華為手機何時重回台灣市場？

台灣之星：三大在2019年就應該拉高4G資費

「健保快易通」App本周開放口罩預購　註冊懶人包看這邊

Nokia 5.3真機上手照曝光

Google擬推出新一代Chromecast Ultra

iPhone 11 Pro Max帶你漫遊隱士廬博物館

防疫期間iPhone如何清潔？蘋果官網祭消毒指南

Google建議北美員工在家辦公至4月10日　罹患肺炎給「帶薪病假」

蘋果藍牙追蹤器「AirTag」傳用鈕釦電池！換電池方便...但無法充電

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

Galaxy S20 Ultra實拍體驗

蘋果擬推新系列頭戴式耳機！iOS 14程式碼透端倪

更多熱門

相關新聞

楊文嘉：只說結論不負責任！

楊文嘉：只說結論不負責任！

第二批武漢包機抵台，台灣採高規格「橫濱模式」嚴陣以待，對岸東方航空一度傳出不願配合，但最後全機旅客都穿上防護衣裝備，有驚無險順利抵台。台北市議員徐巧芯在11日的ETtoday《雲端最前線》表示，馬前總統最先提出橫濱模式時未被接受，但肯定蔡政府有聽進建議，希望未來繼續保持以「避免政治口水。」

台灣蝙蝠體內有6冠狀病毒…SARS、MERS都有

台灣蝙蝠體內有6冠狀病毒…SARS、MERS都有

勇士季後賽出局　拒為疫情取消比賽

勇士季後賽出局　拒為疫情取消比賽

劍麟2月營收2.48億元「年減23.2%」

劍麟2月營收2.48億元「年減23.2%」

關鍵字：

Google武漢肺炎YouTube遠距辦公

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面