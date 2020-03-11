面對新型冠狀病毒　Google四招教你因應

▲面對新型冠狀病毒，Google提供四項資源讓民眾因應。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，大大地影響了民眾在生活、工作等各層面，Google為此提出了四項資源方案，讓台灣民眾能夠即時因應疫情帶來的變化。

提供實用資訊

Google台灣總經理林雅芳指出，民眾可以在Google搜尋輸入「武漢肺炎」、「冠狀病毒」或「新型冠狀病毒」等關鍵字，網頁上方將會顯示中文化的SOS警報，民眾更可在搜尋結果下方連結至台灣疾管署網站，獲得來自官方的防疫措施指引與最新資訊。在YouTube平台搜尋類似關鍵字時，首頁也會出現導向疾管署網站的指引。

▼在Google搜尋欄或是YouTube上搜尋關鍵字，首頁會出現導向疾管署網站的指引。（圖／翻攝自Google台灣官方部落格）



提供平台資源協助開發者推出在地服務

另外在Google地圖方面，Google也將持續在台灣提供實用且可靠的在地資訊，而在台灣開發者社群的熱心投入下，多項運用Google地圖圖資與功能的實用服務更是應運而生。

像是由join.g0v.tw #mask頻道社群夥伴、Google 開發者社群 (GDG及GDE)及設計師，透過 Google Cloud 和 Google Maps API 所開發出的「即時口罩地圖」，可幫助民眾可以即時掌握全台藥局販售口罩的相關資訊，瞭解鄰近自己的即時口罩販售地點和庫存狀態。

另一個由Google工程師自願性發起製作的「武漢肺炎歷史軌跡比對地圖」，藉由Google地圖時間軸功能記錄過去的路徑，協助民眾比對確診案例的軌跡，以及掌握是否曾和確診病患接觸。疫情仍在發展，開發者若欲運用Google Maps API平台製作更多社會公益性質的運用。

另外，Google官方也注意到許多台灣開發者運用Actions on Google開發者平台，推出直覺的應用服務到Google助理上，協助民眾掌握疫情相關資訊。只要跟Google助理說「我要跟『口罩在哪裡』說話」(或『口罩配』、『口罩君』)，就能找到附近的販售藥局及剩餘的口罩數量；或是說「我要跟『防疫機器人』說話」，就能查詢口罩購買注意事項、最新台灣確診人數查詢與新冠肺炎相關資訊。

▼Google提供平台資源協助開發者推出在地服務。（圖／翻攝自Google台灣官方部落格）

避免用戶接收不實資訊

隨著疫情變化，網路平台上不實資訊層出不窮，Google的信任與安全團隊 （Trust & Safety Team）在全球不間斷地保護用戶免於受到網路釣魚、陰謀論、惡意程式或不實資訊的侵害，並持續搜索新的威脅。

在YouTube平台上，若影片中訴求不需透過正當醫療程序就能預防疫情，我們將會下架該影片；另外，許多疫情相關的影片下方也會連結至疾管署資訊，讓民眾觀看影片時可進一步查證，避免不實資訊傳播擴散。

透過雲端實現遠距辦公與教學

在協助遠距辦公及教學方面，企業、教師及學生可以使用Gmail、Google日曆、Google雲端硬碟、Hangouts Meet、Hangouts Chat及Google for Education 等服務，維持工作和學習進度與效率。

先前全台為嚴防疫情而實施延長寒假，為了讓教師們在這段期間能隨時隨地掌握教學進度，學生在家也能自主學習，Google也曾邀請了擁有豐富經驗的中小學老師舉辦「GEG聚一聚，遠距學習線上教育工作坊」，以線上直播方式分享如何準備線上教材資料、以及培養遠端教學能力。

對企業與教育機構來說，落實遠距辦公或教學的方式之一，便是使用視訊進行教學及會議討論。另外，為了讓用戶能在疫情期間維持辦公效率和教學品質，Google Hangouts Meet進階功能已正式開放讓所有G Suite和G Suite for Education的用戶，讓他們在今年7月1日前都可以免費使用。