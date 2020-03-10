力求「口罩實名制2.0」12日上線！唐鳳率團隊7天要克服「5大挑戰」

▲立法院新會期開議，行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）



中央社訊

「口罩實名制2.0」新增網路預購、超商取貨方式，政務委員唐鳳率領資訊團隊，在一週內克服覆蓋率、流量壓力、系統介接、金流與取貨等5大挑戰，要讓口罩預約平台如期在12日上線。

因應武漢肺炎疫情，2月6日起實施購買口罩實名制，民眾須持健保卡至藥局購買口罩；行政院長蘇貞昌日前拍板「口罩實名制2.0」，新增網路預購、線上付款、超商取貨方式，要讓更多沒時間排隊買口罩的上班族或學生，有機會買到口罩，3月12日起開放預購登記。

行政院內部在3月4日啟動「口罩實名制2.0」相關討論，既然要做網路預購，執行系統與相關的技術問題，便由主責數位科技業務的政務委員唐鳳統籌。

政院官員表示，唐鳳所率領的資訊技術團隊，由製作報稅軟體的關貿公司、健保署、台銀、中華郵政等各相關單位資訊人員數十人所組成，5日起便在第一線測試調整系統，主要工作包括修改報稅軟體，做成「eMask口罩預約平台」、在健保快易通APP新增功能，以及背後的系統介接、金流、物流、資料庫整合等，都是大工程。

政院官員指出，要實施「口罩實名制2.0」，資訊團隊有5大挑戰要克服。首先是提高使用者的覆蓋率，因為電腦預購平台須使用健保卡或自然人憑證插卡認證，但擁有讀卡機設備的民眾不多，為了提高覆蓋率，要找一個方便認證的方式，因此加入健保快易通APP的手機認證功能，要將APP進行改良、新增相關功能。

第二是最令人擔心的流量問題。蘇貞昌昨天定調「口罩實名制2.0」要加入網路預購後，為避免口罩預約平台或APP在12日一上線就被預約民眾塞爆，資訊團隊昨天下午進行壓力測試直到深夜，一路忙到午夜12時許，就為了能在12日讓系統能順利上線。

第三是身分認證功能必須將新系統跟既有健保署資料庫串接，避免有人在網路預購後，又去藥局重複購買，或是購買人數過多時以便進行抽籤。

第四是線上付款與金流，ATM轉帳、信用卡付款等方式，需處理與銀行金流的系統串接、跟超商拆帳等細節。

第五，在取貨方面，由於民眾預約時會選擇取貨超商，因此必須提供超商取貨名單，而且要細到各分店名單，相關資料也必須完整、確實。

官員說，在蘇貞昌的指示下，唐鳳與資訊團隊緊鑼密鼓進行相關工作，務必要在7天內克服這5大挑戰，準時在3月12日讓「口罩實名制2.0」上線、開放預約。