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江啟臣上任先「搶救韓國瑜」？　侯友宜：各司其職做出人民要的方向

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▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席改選由立委江啟臣勝出，首要面臨便是高雄市長韓國瑜的罷免危機，對此，新北市長侯友宜8日被問到是否要給江啟臣建議時，表示自己現在是新北市長，就把新北市工作做好，「主席、還有任何人都有他扮演的角色，每一個人各司其職，然後團結的走在一塊，面對所有困難的挑戰，大家好好做事，做出人民所要的方向，這才是我應該要做的。」

侯友宜8日視察蘆洲分局辦公廳舍暨三民派出所新建統包工程，會後受訪時針對國民黨主席補選結果，侯友宜表示，最主要過程順利就好了，尤其在防疫期間，很多民眾念茲在茲的還是防疫，「當選了就好好的為人民做事，找出人民所要的方向全力以赴，把自己的角色扮演好，這才是最重要的、主席應該做的事情。」

對於國民黨主席補選投票率低，是否代表國民黨已經「不行了」？對此，侯友宜認為，防疫期間大家還是關心防疫的情形，對選舉的關心度就沒那麼高，這是可以想像、也可以理解的。

江啟臣上任後馬上要面臨的挑戰就是「搶救韓國瑜」，媒體詢問是否給江啟臣建議，侯友宜表示，「每一個人有每一個人的角色嘛！我現在是新北市長，我就把新北市的工作做好。主席、還有任何人都有他扮演的角色，每一個人各司其職，然後團結的走在一塊，面對所有困難的挑戰，大家好好做事，做出人民所要的方向，這才是我應該要做的。」

至於未來是否分擔黨務，侯友宜僅說，「每個人都有自己的角色，就做該做的事。」

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