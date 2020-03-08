被點名接黨要職　柯志恩：已回校教書不做專任黨職

▲前國民黨立委柯志恩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨新任主席由立委江啟臣勝出，勝選後第一個行程，將於8日下午帶著20多位第九屆、第十屆立委到大甲鎮瀾宮參香祈福，由於江啟臣9日就正式上任，黨務人事安排備受關注，前立委柯志恩、李彥秀呼聲相當高。對此，柯志恩8日受訪時表示，目前她已回到學校教書，不會做專任黨職，並強調國民黨已經家徒四壁，掛一個名稱也沒特別大用處，就是責任承擔，「幫助他的人應該不會對職稱職位有任何想法，大家一起幫忙。」

柯志恩表示，今天純粹到鎮瀾宮對媽祖表達虔誠祈福，之後可能有聚餐，是非常簡單聯誼性質，被問到是否被徵詢擔任黨職，柯志恩說，「主席會尋求一些人的協助，國民黨已經家徒四壁，掛一個名稱也沒特別大用處，就是責任承擔，至於怎樣的工作，我想每個人都會協助新任主席，對於未來黨內整合、兩岸論述等，提供一些協助，進入幫助他的人應該不會對職稱、職位有任何想法，大家一起幫忙吧！」

柯志恩也透露，因她擔任不分區立委是從教職借調來的，目前已經回到學校教書，「已經開課一個禮拜了，我不會做專任黨職，沒辦法」，並笑說自己現在是「柯教授」。

對於江啟臣短短一年兩個月的任期是否能讓黨改變，柯志恩則認為，江是補選主席，正式主席會在明年5月誕生，因此是承接目前的空窗期，他夠年輕、有想法、願意改革，會有新的做法，「但是不是一年達到改革，我認為百年大黨有太多包袱需要一一澄清，只能說持續進步中。」

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