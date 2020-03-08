江啟臣當選是「韓粉的逆襲」　他直言：總算出了一口氣！

▲國民黨主席當選人江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席補選7日登場，由立委江啟臣接下黨主席。對此，2020選戰中就曾公開表態支持當時的國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜的知名部落客李旼表示，「不管怎麼說，對韓粉而言，總算是出了一口氣！憋了好久了」。他更直言，這是「韓粉的逆襲」，韓國瑜在初選以及後來的戰役中所受的委屈，現在一股腦討回來。

李旼過去曾公開表態支持韓國瑜，也經常在臉書發表時事評論，此次國民黨主席補選的結果，他8日在臉書以「韓粉的逆襲」為題，並說，江啟臣贏得壓倒性勝利，不管怎麼說，對韓粉而言，總算是出了一口氣！憋了好久了。」他認為，雖然郝龍斌一再解釋跟郭台銘的參加黨內初選無關，「但韓粉的感覺不一樣，誰盡了力、誰在扯後腿，一路走來，韓粉點滴在心頭，現在澄清，是不是嫌晚了一點？」

李旼直言，社會上洋溢著年輕人出頭的呼聲，民進黨拼命朝這方向走；國民黨卻仍然浸淫在醬缸裡跨不出去，「你不煩，老百姓可是煩透了！」他分析，江啟臣在22個縣市都大獲全勝，雙北郝龍斌也沒討到便宜，泛藍占多數的台北市兩者更是差了十萬八千里，「國民黨的老黨員到哪去了？黃復興也保不了郝龍斌。」

「其實，這可以直說是韓粉的逆襲」，李旼替韓國瑜抱不平，更說，在初選以及後來的戰役中所受的委屈，現在一股腦討回來！時局瞬息萬變，誰知會跑出個新冠病毒，也造就出一個「不可逆的時鐘」，但對兩黨而言，這場「戰疫」是福是禍，尚不可知，因為，這只是個開始。

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