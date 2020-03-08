游淑慧喊話江啟臣：黨主席督軍成立守護高雄應變小組

▲台北市議員游淑慧。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨主席補選結果出爐，由立委江啟臣接下黨主席，不過首要任務就是面對高雄市長韓國瑜遭罷免危機。國民黨北市議員游淑慧8日在臉書呼籲，期盼黨中央能組成「守護高雄應變小組」，由黨主席或秘書長親自督軍，整合黨內發聲管道，對於好的市政協助行銷，對於錯誤的扭曲幫忙辯護。

游淑慧表示，「這是場國民黨的直轄市保衛戰，行動、行動、行動」。游淑慧說，國民黨百年以來第一次黨主席身兼國會議員，而這一次的中常委改選也難得見到這麼多有民意基礎的民意代表進入了中常會，她認為這是一個國民黨「轉變」的可能。

游淑慧指出，國民黨的所作所為能開始和民意結合、迅速反應民意，尤其當黨主席也是立委時，國會戰鬥力一定要倍增，扮演一個民眾期待的「快、直、準」在野監督黨，迅速發現民怨和問題所在，據理力爭、監督不玩虛假，提出正確建議方法，論述和辯護要直中核心，獲得民眾認同。

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