　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧喊話江啟臣：黨主席督軍成立守護高雄應變小組

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼丁守中港湖出發收復台北團結誓師大會,台北市市議員候選人游淑慧。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨主席補選結果出爐，由立委江啟臣接下黨主席，不過首要任務就是面對高雄市長韓國瑜遭罷免危機。國民黨北市議員游淑慧8日在臉書呼籲，期盼黨中央能組成「守護高雄應變小組」，由黨主席或秘書長親自督軍，整合黨內發聲管道，對於好的市政協助行銷，對於錯誤的扭曲幫忙辯護。

游淑慧表示，「這是場國民黨的直轄市保衛戰，行動、行動、行動」。游淑慧說，國民黨百年以來第一次黨主席身兼國會議員，而這一次的中常委改選也難得見到這麼多有民意基礎的民意代表進入了中常會，她認為這是一個國民黨「轉變」的可能。

游淑慧指出，國民黨的所作所為能開始和民意結合、迅速反應民意，尤其當黨主席也是立委時，國會戰鬥力一定要倍增，扮演一個民眾期待的「快、直、準」在野監督黨，迅速發現民怨和問題所在，據理力爭、監督不玩虛假，提出正確建議方法，論述和辯護要直中核心，獲得民眾認同。

其他人也看了這些...

江啟臣當選國民黨主席！　任期1年改革即刻啟動
國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局
國民黨32位中常委完整名單出爐　其中14位具有民意基礎

更多熱門新聞...

大時代兒女！郝龍斌道出參選原因　游淑慧聽完後沉默了
韓國瑜恭喜江啟臣當選：今天是國民黨團結出發的好日子！
「對於啟臣，我沒有恭喜」　李彥秀道出背後原因

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！
泉州欣佳酒店坍塌2死！20多人待救..遺體擺空地救難人員鞠躬
案34退休婦心臟衰竭加護病房搶救　指揮中心曝最新狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

38婦女節向女性防疫英雄致敬　蔡英文：很榮幸認識這麼多厲害的女生

游淑慧喊話江啟臣：黨主席督軍成立守護高雄應變小組

【國民黨史上最年輕黨魁】江啟臣「世代交替牌」奏效　成壓倒性狂勝關鍵

3建議給江啟臣　徐永明：不要延續歷任主席搞「江習會」

林佳龍道賀江啟臣：期待在啟臣兄的領導下　促進朝野良性競爭

「對於啟臣，我沒有恭喜」　李彥秀道出背後原因

國民黨32位中常委完整名單出爐　其中14位具有民意基礎

選舉前早發現「不對勁」！國家隊超前部署　陳其邁是最大關鍵！

快訊／藍中常委當選名單出爐！徐榛蔚最高票、注入14位新血

大時代兒女！郝龍斌道出參選原因　游淑慧聽完後沉默了

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

最後一名患者痊癒「病例歸零」　湖北通城縣正式宣告解除封城！

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

38婦女節向女性防疫英雄致敬　蔡英文：很榮幸認識這麼多厲害的女生

游淑慧喊話江啟臣：黨主席督軍成立守護高雄應變小組

【國民黨史上最年輕黨魁】江啟臣「世代交替牌」奏效　成壓倒性狂勝關鍵

3建議給江啟臣　徐永明：不要延續歷任主席搞「江習會」

林佳龍道賀江啟臣：期待在啟臣兄的領導下　促進朝野良性競爭

「對於啟臣，我沒有恭喜」　李彥秀道出背後原因

國民黨32位中常委完整名單出爐　其中14位具有民意基礎

選舉前早發現「不對勁」！國家隊超前部署　陳其邁是最大關鍵！

快訊／藍中常委當選名單出爐！徐榛蔚最高票、注入14位新血

大時代兒女！郝龍斌道出參選原因　游淑慧聽完後沉默了

還原新佳酒店坍塌！工人致電屋主「一根柱子發生變形」...三分鐘後樓倒了

才說完要男星負責...蕭煌奇戳Lulu失戀痛處　她氣「你給我住口！」

女生才有！星巴克買一送一、拿鐵20元　婦女節4間連鎖咖啡祭優惠

遠距離愛情長跑7年！新郎警婚禮前接一通電話後「消失了」　獨留新娘善後

工作期間感染新冠肺炎確診　可申請職災傷病給付

大谷翔平熱身賽僅2安　張本勳抨擊打擊動作

辦公室最髒的5個地方！上班族常忽略　使用要小心

SpeXial風田「私下床照外流」：他很硬！　畫面曝光…緋聞女星傻眼了

快訊／義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！

正妹女星爆「為討好金主穿乳環」　氣炸提告...結果「更大秘密」曝光

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

國家隊「超前部署」　陳其邁是最大關鍵

【史上最年輕黨魁】江啟臣「世代交替牌」壓倒性狂勝

「對於啟臣，我沒有恭喜」　李彥秀道出背後原因

肺炎病毒來自那裡？賴清德給出答案

國民黨32位中常委名單出爐　14位有民意基礎

徐永明喊話江啟臣：別延續歷任主席搞「江習會」

陳時中續任指揮官　柯P：我去也不會太差

郝龍斌道出參選原因　游淑慧聽完沉默了

林奕華嗆蘇貞昌「閉嘴啦」被罵翻　謝佩芬道歉：讓大家忍受這種水準立委...

快訊／國民黨中常委徐榛蔚最高票、注入14位新血

林佳龍道賀江啟臣：盼促進朝野的良性競爭

快訊／江啟臣當選國民黨主席

陳超明提議家庭自製口罩　解缺罩兼宣導防疫

更多熱門

相關新聞

徐永明喊話江啟臣：別延續歷任主席搞「江習會」

徐永明喊話江啟臣：別延續歷任主席搞「江習會」

時代力量黨主席徐永明、國民黨立委江啟臣都是學者出身，是政壇的「東吳幫」。對於江啟臣當選國民黨主席，徐永明除了道賀，也給江啟臣3點建議。

「江啟臣當選國民黨主席」 國台辦：繼續維護雙方政治基礎

「江啟臣當選國民黨主席」 國台辦：繼續維護雙方政治基礎

快訊／ 江啟臣當選國民黨主席！國台辦表態

快訊／ 江啟臣當選國民黨主席！國台辦表態

「對於啟臣，我沒有恭喜」　李彥秀道出背後原因

「對於啟臣，我沒有恭喜」　李彥秀道出背後原因

國民黨32位中常委名單出爐　14位有民意基礎

國民黨32位中常委名單出爐　14位有民意基礎

關鍵字：

游淑慧江啟臣黨主席國民黨

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

欣佳酒店30秒坍塌影片曝！目擊噴淚

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

泉州欣佳酒店倒塌埋70人！空拍圖曝光

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面