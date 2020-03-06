旅客入境日本「需隔離14天」　南韓外交部暴氣…召日本大使要求交代！

▲南韓對於日本限制該國旅客入境需隔離14天表達抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在東北亞蔓延速度極快，日本與南韓紛紛端出實質措施、政策希望可以緩解疫情，尤其兩國皆以觀光業為經濟支柱，疫情爆發後重創兩國經濟狀況。日本甚至要求南韓旅客入境後須遵守14天隔離措施，對此，南韓政府表示「將會採取一切可行的應對措施。」

根據《韓聯社》報導，針對日本要求來自南韓的旅客必須實行14天隔離的決定，表達強烈抗議，宣稱日本的這項作法「沒有道理、反應過度、極度令人遺憾」。日本首相安倍晉三5日下令，從韓國入境日本的人必須進行14天的隔離，並從7日開始禁止來自疫情嚴重地區的人入境。

南韓外交部隨後發出聲明表示，南韓政府目前正全力防止新冠肺炎擴散，南韓優秀的檢測與透明的防疫工作受到國際公認，有鑑於防疫工作相當有成效，對於日本仍提出旅客入境須隔離14天的政策，認為是否有可能是有另外的目的。

南韓方面被問到是否也會將日本列入重汙染區或是提高赴日旅遊警示，南韓外交部回應，政府將會優先考慮到國民健康與安全「所有可用的應對措施都會列入可能」。此外南韓外交部也已召日本大使進行談話，表達抗議，要求日本政府針對該項措施進行解釋。