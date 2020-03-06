從SARS就想研發冠狀病毒疫苗　專家悲述「停工最現實原因」釀全球崩潰危機

▲新冠肺炎在全球蔓延，現今仍無解。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球延燒，至今部分國家醫療機構傳出疫苗原型已經出爐，4月份可望進行到臨床試驗，然而專家表示，這僅是疫苗研發之路的開端，因為臨床試驗後需要經過一年至一年半的時間，確保對人體不會造成太大的作用與負擔。然而近日國際抗病毒研究學會（ISAR）主席就表示，其實早在SARS之後，國際就錯失過機會，原本已經投入研究卻遭到經費限制。

綜合外媒報導，2002年～2003年爆發的SARS在全球造成700多人死亡，即便僅在中東蔓延的MERS也造成850多人死亡，前兩次的病毒疫情爆發，一度讓許多國家、國際組織投入大量人力與組織，想要制定治療、疫苗計畫，甚至包括許多後續的冠狀病毒研究，但最後卻沒有「合作」的成果，就如同現在一般各自悶著頭努力。

耶魯大學衛生政策教授施瓦茲表示，「疫情只要冷卻或市有出現其他替代話題時，大家對疫情的注意力跟投資就會減少，在SARS與MERS期間國際曾投入大量的資源想要續了解這些病毒。」然而最後卻無疾而終。

▲專家表示若SARS當時有致力研發，恐怕現在也不會難以收拾疫情。（圖／路透）

此外，法國國家科學研究院專家也指出，過去歐盟成員國曾在SARS疫苗之後提出共同研究計畫，但2008年因為金融危機而壓縮到研究經費。國際抗病毒研究學會（ISAR）主席內茨則表示，全球在SARS過後錯失了機會，「倘若當時積極投資研究，尋找對冠狀病毒有效的藥物，或許對於現在的新冠病毒，就不會有這麼多人因此死亡。」

然而內茨也表示，要找到新冠病毒的有效疫苗、藥物初步估計需要花到3億歐元左右（約台幣100憶），當時看起來是一筆很大的資金需求，「但對比現因新冠肺炎的全球經濟損失，已經微不足道。」另外專家也警告，當人類持續破壞動物棲息地，讓許多野生動物走入人類生活，恐怕也將帶來更多的冠狀病毒傳播。