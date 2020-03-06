來台澳洲音樂家確診　經紀公司證實：「他很嚴重」在台發病狂流鼻水還就診！

▲澳洲音樂家確診經紀公司證實。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣5日證實的澳洲58歲中提琴音樂家，於上月23日入境台灣進行表演，2日返回澳洲出現嚴重身體不適，直至5日篩檢結果出爐確認感染新冠肺炎，據悉，該名音樂家在台灣演出時就已經出現些微的症狀，且進行就醫，只是狀況卻不見好轉。所屬經紀公司也證實，該音樂家返澳之後狀況不佳，確診後已經入院。

根據澳洲《ABC NEWS》報導，澳洲5日傳出一名58歲男子確診，經追溯調查後發現曾搭乘長榮班機自台灣飛往澳洲，事後確認該名男子在上月23日入境台灣後。28日曾到國家音樂廳演出，消息一出驚動台灣的相關單位、接觸到該男子的機組人員、以及澳洲的經紀公司。

據悉，這名音樂家原訂周末將在阿德雷德參加音樂會，如今因為確診新冠肺炎取消，該音樂會執行長布魯克曼（Rob Brookman）表示，已經跟音樂家通過電話了解情況，目前他精神狀況不錯，但往後的表演行程恐將延後。此外，布魯克曼也表示，這名音樂家出現很嚴重的如肺炎的症狀，返回澳洲後身體也非常不舒服，撐了2個晚上之後才到醫院篩檢。

而台灣中央流行疫情中心也證實，該名音樂家在上月28日、1日在國家音樂廳演出，有接觸到的人都已經進行追蹤隔離，此外，音樂家27日因為出現咳嗽、流鼻水症狀曾到診所就醫，研判在灣發病的機率較高。

音樂家所屬的經紀公司也表示，「他是一個相當優秀的人，目前正積極接受治療，我們將會深入了解、陪伴他到康復。」