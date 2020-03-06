選前倒數打「郝柏村牌」催票　郝龍斌：反台獨是我的信念！





▲郝柏村、郝龍斌。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

國民黨將於7日進行黨主席補選投票，面臨投票倒數最後一天，國民黨主席候選人郝龍斌選擇打「父親牌」搶攻黃復興票倉，提及自己要捍衛中華民國，反對任何形式台獨，是他的信念，也是他政治生涯的起點。

「關鍵時刻，關鍵選擇。」郝龍斌6日在臉書上催票，提及黨員的選擇將決定國民黨命運，「我一定會堅守國民黨的核心價值，無私無我、專心專職，把國民黨帶回勝選的道路。捍衛中華民國、反對任何形式的台獨，是國民黨的核心價值，也是我的信念，更是我政治生涯的起點。」

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝，下同）

郝龍斌回憶道，自己原本是個台大的教授，決定從政的轉捩點，是當年陽明山中山樓國民大會被包圍的時候，看到父親郝柏村在人群中振臂高喊，「中華民國萬歲、堅決反對台獨！」使他深刻體會到一件事，就是做為郝柏村的兒子，他有著與生俱來的責任，尤其是父親一輩子的志業，「捍衛中華民國！」

郝龍斌表示，父親郝柏村17歲就念了黃埔軍校，歷經抗日、剿共、保台等大大小小戰役，甚至在823砲戰中，頂住了最前線的猛烈砲火。那一代人，可以說是在兵凶戰危的家國血淚中成長起來的，郝柏村對這場守護中華民國的生命之旅，始終無怨無悔。

郝龍斌說，郝柏村在去年4月因為一場小中風，送醫後一度肺部積水，這段時間始終睡睡醒醒。他還記得5月20日，郝柏村長睡了60小時，醒來張開眼睛第一句話就說，「這輩子有三件事，我要一直做下去，就是守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨！」

郝龍斌提到，對郝柏村而言，發揚黃埔精神是為了守護中華民國，反對台獨也是為了守護中華民國。郝柏村是一個心中認定了目標，就勇往直前、沒有猶豫也絕不妥協的人。「就是這種只問是非，不問個人利益的精神，讓我對中國國民黨、對中華民國有一份強烈的使命感。這一條正確的道路，我一定要堅持下去。」

最後，郝龍斌強調，選戰輸了可以再贏回來，但黨魂輸了就什麼都沒了，「國民黨別無選擇，只有捍衛中華民國、堅決反對台獨，國民黨才會贏。國民黨贏，中華民國就贏。」

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