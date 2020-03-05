「投對人，領先別國！」各國口罩禁出口時間軸曝　萬人淚：台領先世界這麼多

▲出動口罩國家隊，預計三月能達到1000萬片以上！（圖／記者湯興漢攝）

記者劉維榛／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大爆發，台灣疫情卻能穩住不失控，歸功於政府當機立斷，早在1月24日禁制口罩出口，更建立實名制、組生產國家隊、健保卡結合出入境資料，台灣防疫有目共睹。某臉書粉專自製各國管制口罩出口時間軸，萬人驚呼「原來台灣領先世界這麼多！」

粉專「打馬悍將粉絲團」貼出一張口罩管制時間軸，台灣首開第一槍，蘇貞昌下令1月24日禁制口罩出口，當時一度引發藝人范瑋琪砲轟「我他X的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？」儘管事後道歉，仍止不住網友群起撻伐。

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如今時間證明一切，各國紛紛急跳腳，口罩市場供應不求，泰國率先效仿台灣，於2月4日實施口罩管制；重疫區南韓2月26日跟上腳步管制；法國在3月3日宣布管制口罩出口；俄羅斯、德國則在4日先後宣布禁止口罩出口。

▲「各國口罩管制時間軸」曝光！（圖／翻攝粉專打馬悍將粉絲團）

小編一句狠酸「投對人，領先別國；投錯人，別國先領！」近2萬名網友感動驚呼，「原來台灣領先世界這麼多！」、「感謝政府跟部長防疫第一線醫護人員辛苦了，加油台灣一定可以撐過疫情，天祐台灣」、「台灣世界第一棒」、「我台灣驕傲到底」、「還好我們選對人了，身為台灣人覺得驕傲」。

就連南韓《週刊朝鮮》也對台灣防疫政策豎起大拇指，以總統蔡英文為封面，內文大幅介紹台灣的防疫政策，並比較台韓之間在口罩、出入境管制及對中政策上的不同，讚許台灣指揮官陳時中的能力，造就台韓今日的不同。

▲韓媒以蔡總統為封面，狂讚陳時中。（圖／翻攝韓《週刊朝鮮》）

世衛組織（WHO）方面，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則急呼，新冠病毒無人具免疫力，擔心口罩遭到囤積及濫用而造成全球嚴重短缺，無法保護醫護人員就無法停止病毒，呼籲各國採取激勵措施，鼓勵製造商提高產量。

對此，重症名醫陳志金也在臉書分析6點，台灣防疫實力超威，「看到WHO在呼籲各國提高口罩生產，就很有感！台灣雖然沒有加入WHO，但是所做的事，卻是領先WHO豈止一個月？」如下：

1.蘇院長宣布禁止口罩輸出



當初在罵的人，現在應該都已經閉嘴了吧？聽說某藝人的臉書，至今都還沒有貼文？



2.口罩實名制



這樣搭配健保卡的系統，世界上也沒有哪個個家做得出來吧！看看韓國排隊搶口罩的人龍，各國口罩價格大飆漲￼！台灣人，很慶幸自己還能買到便宜口罩！



3.口罩生產國家隊，快要日產1000萬片，躍升世界第二口罩生產國！



感動這些廠商的對台灣的付出，那些罵政府花錢添設備增加生產線的，也閉嘴了吧？



4.健保卡結合出入境資料；手機定位、細胞廣播.. 等等台灣科技的發揮，令人讚許



5.疫情指揮中心的指揮調度



看著世界各國確診人數的攀升，台灣的人數排名逐漸下降￼，真的很有感！



6.大家共體時艱，為了疫情控制，紛紛取消/延期大型活動、配合隔離檢疫，真的很感動！

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