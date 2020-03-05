　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「投對人，領先別國！」各國口罩禁出口時間軸曝　萬人淚：台領先世界這麼多

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲出動口罩國家隊，預計三月能達到1000萬片以上！（圖／記者湯興漢攝）

記者劉維榛／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大爆發，台灣疫情卻能穩住不失控，歸功於政府當機立斷，早在1月24日禁制口罩出口，更建立實名制、組生產國家隊、健保卡結合出入境資料，台灣防疫有目共睹。某臉書粉專自製各國管制口罩出口時間軸，萬人驚呼「原來台灣領先世界這麼多！」

粉專「打馬悍將粉絲團」貼出一張口罩管制時間軸，台灣首開第一槍，蘇貞昌下令1月24日禁制口罩出口，當時一度引發藝人范瑋琪砲轟「我他X的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？」儘管事後道歉，仍止不住網友群起撻伐。

請繼續往下閱讀...

如今時間證明一切，各國紛紛急跳腳，口罩市場供應不求，泰國率先效仿台灣，於2月4日實施口罩管制；重疫區南韓2月26日跟上腳步管制；法國在3月3日宣布管制口罩出口；俄羅斯、德國則在4日先後宣布禁止口罩出口。

▲▼1/24禁出口被譙爆！「各國口罩管制時間軸」曝　2萬人淚：台領先世界這麼多（圖／翻攝粉專打馬悍將粉絲團）

▲「各國口罩管制時間軸」曝光！（圖／翻攝粉專打馬悍將粉絲團）

小編一句狠酸「投對人，領先別國；投錯人，別國先領！」近2萬名網友感動驚呼，「原來台灣領先世界這麼多！」、「感謝政府跟部長防疫第一線醫護人員辛苦了，加油台灣一定可以撐過疫情，天祐台灣」、「台灣世界第一棒」、「我台灣驕傲到底」、「還好我們選對人了，身為台灣人覺得驕傲」。

就連南韓《週刊朝鮮》也對台灣防疫政策豎起大拇指，以總統蔡英文為封面，內文大幅介紹台灣的防疫政策，並比較台韓之間在口罩、出入境管制及對中政策上的不同，讚許台灣指揮官陳時中的能力，造就台韓今日的不同。

▲▼韓媒以蔡總統為封面，狂讚陳時中。（圖／翻攝韓《週刊朝鮮》）

▲韓媒以蔡總統為封面，狂讚陳時中。（圖／翻攝韓《週刊朝鮮》）

世衛組織（WHO）方面，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則急呼，新冠病毒無人具免疫力，擔心口罩遭到囤積及濫用而造成全球嚴重短缺，無法保護醫護人員就無法停止病毒，呼籲各國採取激勵措施，鼓勵製造商提高產量。

對此，重症名醫陳志金也在臉書分析6點，台灣防疫實力超威，「看到WHO在呼籲各國提高口罩生產，就很有感！台灣雖然沒有加入WHO，但是所做的事，卻是領先WHO豈止一個月？」如下：

1.蘇院長宣布禁止口罩輸出

當初在罵的人，現在應該都已經閉嘴了吧？聽說某藝人的臉書，至今都還沒有貼文？

2.口罩實名制

這樣搭配健保卡的系統，世界上也沒有哪個個家做得出來吧！看看韓國排隊搶口罩的人龍，各國口罩價格大飆漲￼！台灣人，很慶幸自己還能買到便宜口罩！

3.口罩生產國家隊，快要日產1000萬片，躍升世界第二口罩生產國！

感動這些廠商的對台灣的付出，那些罵政府花錢添設備增加生產線的，也閉嘴了吧？

4.健保卡結合出入境資料；手機定位、細胞廣播.. 等等台灣科技的發揮，令人讚許

5.疫情指揮中心的指揮調度

看著世界各國確診人數的攀升，台灣的人數排名逐漸下降￼，真的很有感！

6.大家共體時艱，為了疫情控制，紛紛取消/延期大型活動、配合隔離檢疫，真的很感動！

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

►酸蔡阿嘎「又上新聞」慘遭肉搜！國小師現身鞠躬道歉：不知二伯被打到宮縮

►嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」：早知道就不留言！　臉書關版神隱…學校也遭灌爆

 
ET快訊
疫情衝擊！20年名店祥福餐廳停業　101大樓「十二粵」關店大
酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小老師現身鞠躬道歉：不知二伯被打到宮縮
各國「口罩禁出口」時間軸曝　萬人淚：台灣領先世界這麼多
林東京「百萬罰單」已專人送達！如果不繳還有更慘下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／韓返台打疫苗被拒　媽喊「淪醫療人球」…醫師氣炸：直接叫她滾！

游否希揪3男上三溫暖　開藍寶堅尼「整排名車違停」占用公車格

企鵝妹半夜醉倒男生家！　誤開直播拍到「她伸舌頭狂喇」…房內影片被存檔瘋傳

爸媽都中鏢！6個月嬰染病16天…「超詭異病程」曝　醫發毛：一股寒意升起

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

黃偉哲臉書曬百元便當：外縣市看不到我們的車尾燈！　網：台南人好猖狂

口罩制又改了！　藥師嘆：看不到單軌制醫藥分業只看到越來越多口罩

用「金錢性格」看未來！享受型＋享受型 = 標準月光族

隱形眼鏡有點怪！她拿下一看「印小小數字4」超疑惑　網友曝功能：很正常

香港寵物狗染新冠肺炎！專家揭「污染非感染」真相：免驚

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

黃偉哲臉書曬百元便當：外縣市看不到我們的車尾燈！　網：台南人好猖狂

口罩制又改了！　藥師嘆：看不到單軌制醫藥分業只看到越來越多口罩

用「金錢性格」看未來！享受型＋享受型 = 標準月光族

隱形眼鏡有點怪！她拿下一看「印小小數字4」超疑惑　網友曝功能：很正常

香港寵物狗染新冠肺炎！專家揭「污染非感染」真相：免驚

外送妹跑中山大學！拎2杯珍奶「都被叼走」超傻眼　網秒曝行凶照：是日常

新婚夜老公狂吐！她粗心忘拿口罩被擋急診門口　小黃運將「即刻救援」暖炸

「驚蟄」全台有雨！下一波強降雨時間曝　彭啟明預告：台灣雷雨季節展開

想要怎樣的人生？利用「空檔年」成為航行者　而不是沒目標的「漂泊者」

野百合學運30週年　青年團體提「青年參政、捍衛主權」5大訴求

鍾瑶曝偶像劇「選角內幕」：我被騙很久！　自認「沒新聞點」當女主角壓力大

樂軒推平價火鍋品牌「鉄火鍋」　和牛滷肉飯一樣吃到飽

黃偉哲臉書曬百元便當：外縣市看不到我們的車尾燈！　網：台南人好猖狂

阿伯撿到悠遊卡3天爽嗶8次　搭「免錢捷運」下場慘賠13倍

2線3刑事局警官借錢不錢！她報案抓人驚知：冒牌貨還一堆黑歷史

邵宗海／江郝兩岸論述　對比民進黨恐「五十步笑百步」

國際桌總最新世界排名鄭怡靜重返第8　搭林昀儒混雙小降至第3

同意在國民黨黨產地蓋豪宅？　林昶佐、賴品妤籲：柯文哲別替馬英九脫產

Fed救市緊急降息2碼　星展估標普500指數跟著恆生國企指數走

璞玉？9人搶高雄鐵皮屋農地　底價加1倍、破億標脫

生活熱門新聞

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

3縣市大雨特報　北台濕冷探11.8℃

寫信給房東「免租金2個月」！美體小舖回應了

確診42例全球排名16位　陳時中揭關鍵決策

今越晚越冷！急凍13°C地區出爐

日醫讚台防疫　嘆出不了一個唐鳳

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

亂聞漂白水會得肺炎！關鍵濃度才能消毒

台中女逢甲吃飯　下車「停車費秒翻倍」怒炸

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

致敬醫護冰淇淋店免費招待　王瑞德加碼600杯咖啡

新竹男「林東京」破億身家遭起底　爸媽是竹北大地主

更多熱門

相關新聞

17歲少年走偏　假賣口罩下場慘了

17歲少年走偏　假賣口罩下場慘了

新冠肺炎疫情持續，「口罩之亂」在各地也接連上演。據《檢察日報》報導，近日大陸又有黑龍江省一位17歲少年小明（化名），因缺錢竟動起歪腦筋，想發「災難財」，在網路上盜取圖片謊稱自己有大量口罩、消毒水、護目鏡等販售，不料才剛騙取到5200元人民幣的贓款，當晚就被警方抓捕入獄。

疫情衝擊！政院拍板：無薪假勞工「訓練津貼最高可領近19K」

疫情衝擊！政院拍板：無薪假勞工「訓練津貼最高可領近19K」

Apple送湖北員工大禮包！　包含N95口罩及全新iPad

Apple送湖北員工大禮包！　包含N95口罩及全新iPad

香港寵物狗染新冠肺炎！專家：免驚

香港寵物狗染新冠肺炎！專家：免驚

蔡壁如初登板關注醫事人員　籲補助「看得到吃得到」

蔡壁如初登板關注醫事人員　籲補助「看得到吃得到」

關鍵字：

新冠肺炎口罩出口WHO

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

黑衣男攻擊蔡阿嘎夫妻　逃竄變裝影曝光！

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

13年愛車被偷8次獲理賠762萬　獸醫自導自演詐保

大安分局解釋巡邏箱空的原因　立法院長不信

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面