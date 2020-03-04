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南韓週刊以蔡英文當封面　韓媒狂讚陳時中能力：造就台韓不同

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▲▼韓媒以蔡總統為封面，狂讚陳時中。（圖／翻攝韓《週刊朝鮮》）

▲韓媒以蔡總統為封面，狂讚陳時中。（圖／翻攝自韓《週刊朝鮮》

中央社

韓媒《週刊朝鮮》日前以總統蔡英文為封面，內文大幅介紹台灣的防疫政策，並比較台韓之間在口罩、出入境管制及對中政策上的不同，讚許台灣指揮官的能力，造就台韓今日的不同。

1968年創刊的《週刊朝鮮》，日前發行的第2597號週刊以緊握拳頭的蔡總統為封面，並下標「封鎖中國─借鏡台灣」，透過封面故事詳細介紹台灣這段時間以來的防疫政策，在官網上的內容介紹，以「對中貿易額近似於韓國，防疫政策卻完全相反」做為引言。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在全球延燒，韓國境內確診數在4日下午4時達到5621例，僅次於中國，雖然韓國政府在爆發群眾感染後迅速對應，並大幅提供採檢等醫療量能，但在口罩出口、出入境管制上仍遭致不少質疑。

《週刊朝鮮》本期封面故事以大篇幅介紹台灣在疫情爆發後的相關作為，並比較台韓政策不同之處，包括台灣提前韓國一個月開始管制口罩出口，以本國人優先的防疫方針，未公開確診者路徑，以及對從中國入境旅客的管制等。

文中指出，韓國2018年對中國貿易額為2434億美元，與台灣的2262億美元較近似，但若以人均貿易額計算，台灣則遠高出韓國，但在這次防疫政策上，對中政策強度卻是天差地別。

台灣從2月7日起，禁止14天內曾到過中港澳地區的外國旅客入境，入境後也必須居家隔離14天，否則可處高額罰金；韓國政府則尚未對武漢以外中國其他地區旅客採取入境管制措施，遭批「開著房門抓蚊子只是做做樣子」。對此，當局卻回應「冬天沒有蚊子」，文章最後以此總結，「指揮官的能力，造就台韓今日的不同」。

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