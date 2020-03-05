►酸蔡阿嘎「又上新聞」慘遭肉搜！國小師現身鞠躬道歉：不知二伯被打到宮縮

▲國小老師現身道歉。（圖／地方中心翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

網紅蔡阿嘎與懷孕8個月的妻子二伯外出時，遭一名手持鐵鎚的黑衣人打傷，妻子嚇到宮縮送醫，引起各界關注，彰化某國小老師在網路留言「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」，引發網友撻伐，該名老師的臉書一夜之間被數千筆留言灌爆關版；這名老師今天也現身表示，他並不鼓勵暴力也譴責暴力，要向蔡阿嘎道歉。

▲老師在新聞底下留言，掀起網友熱議。

這名國小老師說，他純粹只是看到新聞最先的版本，蔡阿嘎騎機車手被打2下，他心想騎機車都有戴安全帽，又戴上口罩，看到他的手被打兩下，才會在第一時間來留言，後來再看到新聞，才知道蔡阿嘎愛妻「二伯」懷孕被打到宮縮，嚴厲譴責暴力，真心要向蔡阿嘎道歉。

▲老師在新聞底下留言，掀起網友熱議。

這名老師也說，沒想到這一番言論，引發軒然大波、網友肉搜，將他與家人全都攤在陽光底下，就連彰化各大臉書社團幾乎被傳遍，早知道就不要留言，為自己、家人及學校都帶來困擾。

▲ 嫌犯攻擊戴口罩攻擊百萬Youtuber蔡阿嘎，隨即徒步往巷弄逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

這名老師今天雖向學校請假，但仍親自現身說明強調，真心希望蔡阿嘎接受他的道歉，他相信台灣是個自由言論的國家，明天天一亮還是會如期到校上課。

出稿時間：1121

更新時間：1210

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲蔡阿嘎遇襲。（圖／翻攝自二伯IG）

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