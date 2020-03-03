大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

▲俄勒岡州的Costco許多物資都被搜括一空 。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，讓民眾越來越惶恐不安。美國以及加拿大的民眾於上周紛紛前往好市多（Costco）瘋搶口罩、酒精、衛生紙等民生物資，不少架上相關產品全都搜括一空。

據Market Watch報導，好市多（Costco）週一隨著美股大漲，標準普爾500指數上漲近10％。從Reddit中一個擁有6萬名會員的好市多群組中可以看見，賣場裡除了衛生紙、廚房紙巾、瓶裝水之外，就連食物以及飲料全部都被掃空，照片中的貨架上空無一物，民眾推的推車裡則是堆積了滿滿的商品。

▲▼30年第一次出現「奇景」。（圖／達志影像／美聯社）



一名好市多員工形容，「現場根本是無政府狀態」。他表示，「昨天衛生紙全都被搶光，這是好市多30年來第一次發生這種景象，真是恐怖又糟糕的上班日，對於今天的上班日我一樣感到非常恐懼。」

Oppenheimer分析師Rupesh Parikh也指出，這次的搶購潮有望為好市多帶來實質性收益，「不過，上周末民眾大量的囤貨也可能導致好市多未來的銷售需求放緩。」Parikh補充，「好市多很少出現現在這種缺貨情況，即便是瓶裝水或紙巾等等需求較旺盛的物品，好市多員工也會不斷地補充上架，滿足消費者的需求。」

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