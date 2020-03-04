振興抵用券4類別初步規劃！藝文類研擬「不需異地使用」





▲疫情衝擊觀光。（圖／記者李宜秦攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為減緩新冠肺炎造成之產業衝擊，政府擬定「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中，經濟部編列預算擬推出「振興抵用券」，特別受到矚目。此次振興券共分成商圈、夜市、餐飲、藝文等四大類別，據了解，其中的藝文類初步討論「不需異地」使用。

據知情官員表示，此次振興券原則結合國民旅遊住宿，全額抵用、全國適用，達到行政院長蘇貞昌期待的雨露均霑、立竿見影效果。金額上預計每人發放600至800元，採電子與紙本抵用券並用方式進行。

另外，為了達到促進各地消費目的，振興券最初設計為需入住國旅才能領取且「異地使用」方式，但卻引來擾民批評，蘇貞昌也在立院備詢時指出，並不一定要用異地消費方式來使用振興券。

據了解，在「異地消費」原則上，包含商圈、夜市、餐飲、藝文四大類別，哪幾項需要異地消費、哪幾項不需要，尚在討論階段。在討論中，有官員認為藝文類不需要異地使用。

行政院發言人Kolas Yotaka 4日表示，相關方案尚在討論中，蘇貞昌指示各部會要在三讀後的2周內完成討論，預計最快3月10日就會定案。Kolas指出，這次振興抵用券不同於過去的夜市券，共分成餐飲、夜市、商圈及藝文活動，適用的產業有很多種，因此使用的方式也不太一樣，不是每種振興抵用券都一定要異地使用，目前抵用的方式還在討論規劃，希望能達到最多元化的使用。