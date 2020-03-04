武漢包機案政府已做好準備　徐國勇：望陸方循「橫濱模式」處理

▲內政部長徐國勇4日下午到桃園市消防局慰問消防人員執行鑽石公主號旅客護送勤務辛勞，致贈慰問金。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部長徐國勇4日下午慰勉日前執行鑽石公主號旅客勤務的桃園市消防隊員辛勞，徐國勇表示，目前防疫是第一優先，政府對於武漢包機一事都已經做好準備，目前是卡在大陸方面，未來若能循「橫濱模式」返台，也要確保搭機返台與執行勤務等所有人員安全。

徐國勇於下午2時許在市長鄭文燦陪同下視察桃園市消防局，徐國勇指出，目前防疫是第一優先，2月21日鑽石公主號廿餘位旅客返台，桃園市府消防局派出9輛救護車、18位消防隊員穿著防護衣執行桃園機場至醫院，由於執勤期間無法穿脫防護衣，隊員們甚至得包上紙尿褲非常辛苦，他代表蔡英文總統前來感謝消防隊員們辛勞。

▲內政部長徐國勇回覆媒體有關武漢包機案，政府已經準備好了。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問有第二批關武漢包機案，徐國勇解釋，政府對於武漢包機一事都已做好準備，但目前卡在大陸，未來武漢包機能循「橫濱模式」返台，政府也要確保搭機返台與執行勤務所有人員的安全為前提。

徐國勇還說，警政署、消防署、移民署等單位都規劃異地辦公的可能性，兩週內將會有具體方案，所有人員應分組分流，避免有人感染新冠肺炎導致整個派出所或消防分隊都會受影響，進而影響治安與防火勤務等。

▲桃園消防局隊員在部長徐國勇與市長鄭文燦前示範防護衣穿脫勤務演練。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問防疫期間是否給非法移工特赦機會？徐國勇認為，法律就是法律，政府需依法處理，政府會在情理法內適當規劃，現階段防疫是第一優先，政府仍會持續以免收容、罰款降到最低條件，鼓勵非法移工自行到案。

鄭文燦特別提出，市府消防局接受中央指示擔任後送鑽石公主號包機乘客任務後，即以最高防護標準指派消防隊同仁協助後送勤務，兼顧出勤同仁與回國旅客安全，感謝徐國勇部長撥冗蒞臨消防局慰勞第一線消防同仁，期勉警消同仁繼續堅守崗位，做好各項防疫環節，市府會持續辦理超前佈署「社區自主防疫作業演練」，保障防疫工作期間同仁應有權益，讓防疫工作更完備。

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