　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

武漢包機案政府已做好準備　徐國勇：望陸方循「橫濱模式」處理

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲內政部長徐國勇4日下午到桃園市消防局慰問消防人員執行鑽石公主號旅客護送勤務辛勞，致贈慰問金。（圖／記者沈繼昌攝）

▲內政部長徐國勇4日下午到桃園市消防局慰問消防人員執行鑽石公主號旅客護送勤務辛勞，致贈慰問金。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部長徐國勇4日下午慰勉日前執行鑽石公主號旅客勤務的桃園市消防隊員辛勞，徐國勇表示，目前防疫是第一優先，政府對於武漢包機一事都已經做好準備，目前是卡在大陸方面，未來若能循「橫濱模式」返台，也要確保搭機返台與執行勤務等所有人員安全。

徐國勇於下午2時許在市長鄭文燦陪同下視察桃園市消防局，徐國勇指出，目前防疫是第一優先，2月21日鑽石公主號廿餘位旅客返台，桃園市府消防局派出9輛救護車、18位消防隊員穿著防護衣執行桃園機場至醫院，由於執勤期間無法穿脫防護衣，隊員們甚至得包上紙尿褲非常辛苦，他代表蔡英文總統前來感謝消防隊員們辛勞。

▲內政部長徐國勇回覆媒體有關武漢包機案，政府已經準備好了。（圖／記者沈繼昌攝）

▲內政部長徐國勇回覆媒體有關武漢包機案，政府已經準備好了。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問有第二批關武漢包機案，徐國勇解釋，政府對於武漢包機一事都已做好準備，但目前卡在大陸，未來武漢包機能循「橫濱模式」返台，政府也要確保搭機返台與執行勤務所有人員的安全為前提。

徐國勇還說，警政署、消防署、移民署等單位都規劃異地辦公的可能性，兩週內將會有具體方案，所有人員應分組分流，避免有人感染新冠肺炎導致整個派出所或消防分隊都會受影響，進而影響治安與防火勤務等。

▲桃園消防局隊員在部長徐國勇與市長鄭文燦前示範防護衣穿脫勤務演練。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園消防局隊員在部長徐國勇與市長鄭文燦前示範防護衣穿脫勤務演練。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問防疫期間是否給非法移工特赦機會？徐國勇認為，法律就是法律，政府需依法處理，政府會在情理法內適當規劃，現階段防疫是第一優先，政府仍會持續以免收容、罰款降到最低條件，鼓勵非法移工自行到案。

鄭文燦特別提出，市府消防局接受中央指示擔任後送鑽石公主號包機乘客任務後，即以最高防護標準指派消防隊同仁協助後送勤務，兼顧出勤同仁與回國旅客安全，感謝徐國勇部長撥冗蒞臨消防局慰勞第一線消防同仁，期勉警消同仁繼續堅守崗位，做好各項防疫環節，市府會持續辦理超前佈署「社區自主防疫作業演練」，保障防疫工作期間同仁應有權益，讓防疫工作更完備。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►桃園女拿2百美鈔到台銀換錢...假的！推給「往生朋友送的」

►桃園男猝死案排除染新冠肺炎　全市6日起全面停止探病

►龜山之狼本尊曝！國防部電訊室上尉軍官　專責對大陸情蒐...下班狂襲胸

ET快訊
蔡阿嘎騎車遭埋伏毆打！　二伯懷孕8個月目睹「嚇到宮縮送醫」
「蔡阿嘎」載愛妻二伯…遇黑衣人持鋁棒襲擊　慘遭狠敲2下
越晚越冷！急凍13°C地區出爐　入夜後雨區擴大「一張圖看怎麼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟批馬英九：你開的是依親吃到飽

武漢包機案政府已做好準備　徐國勇：望陸方循「橫濱模式」處理

防居家檢疫失聯趴趴走　徐國勇：「視訊追蹤」可以考慮

振興抵用券4類別初步規劃！藝文類研擬「不需異地使用」

防疫持久戰　北捷規劃前線人員分組執勤、增派人力消毒車廂

台灣人赴泰國須強制自主隔離14天？　外交部：泰方已釐清修正

總統府駁柯文哲質疑：考委、監委人選沒內定　歡迎推薦

罷韓連署書50萬份「精挑細選」40萬份　9日送交高雄選委會：你再剔除啊！

擴大讓中國人享健保？ 　馬辦回擊陳柏惟「悖離事實」：那是扁政府時期

中央20億元振興抵用券漏了運動類　蔡其昌為體育賽事請命

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟批馬英九：你開的是依親吃到飽

武漢包機案政府已做好準備　徐國勇：望陸方循「橫濱模式」處理

防居家檢疫失聯趴趴走　徐國勇：「視訊追蹤」可以考慮

振興抵用券4類別初步規劃！藝文類研擬「不需異地使用」

防疫持久戰　北捷規劃前線人員分組執勤、增派人力消毒車廂

台灣人赴泰國須強制自主隔離14天？　外交部：泰方已釐清修正

總統府駁柯文哲質疑：考委、監委人選沒內定　歡迎推薦

罷韓連署書50萬份「精挑細選」40萬份　9日送交高雄選委會：你再剔除啊！

擴大讓中國人享健保？ 　馬辦回擊陳柏惟「悖離事實」：那是扁政府時期

中央20億元振興抵用券漏了運動類　蔡其昌為體育賽事請命

蔡阿嘎騎車遭埋伏毆打！　二伯懷孕8個月目睹「嚇到宮縮送醫」

史上最大區段徵收案「桃機第三跑道」過環評初審　環團遺憾：會再提論據

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟批馬英九：你開的是依親吃到飽

法蘭克福車展2021年起移至慕尼黑　轉型交通服務平臺

改名繼續賣！KAWASAKI「W175 SE」懷念化油檔車

補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

巴黎時裝周／LV蓬蓬裙配全新老花包太美！200人合唱團當背景超有戲

監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

臉書行動版新介面曝光！　各項功能以「方塊」取代「條列」...版面更清爽活潑

不斷更新／伊朗24小時內猛增586例確診　累計感染2922人

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

「我就是針對黃安啦！」林俊憲談修健保

韓深夜吐心聲　「希望有一天離開不要有遺憾」

高嘉瑜質疑禁醫事人員出國無法源　蘇貞昌：妳是錯的

快訊／23億振興抵用券綁國旅住宿　6大原則拍板「不限異地消費」

即／政府最新禁令　額溫槍禁出口

質詢處女秀被噹　高嘉瑜：應重視醫療人員的人權

陳時中：社區感染無可避免

陳時中挨批缺失　王定宇點名這4人「防疫豬隊友」

蘇貞昌：發消費券對振興效果不大

林俊憲指健保不合理　陳時中也認同！

沈富雄：綠色恐怖

防罷韓連署書遭惡意剔除　罷韓團體拉高送件量

「寫信給蔡英文」的滯留海外陸生

陳其邁力推科技防疫！史丹佛副教授專文大讚：台灣讓先進國家刮目相看

更多熱門

相關新聞

防疫優先「這款」額溫槍禁出口　體溫計可申請專案放行

防疫優先「這款」額溫槍禁出口　體溫計可申請專案放行

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，額溫槍的需求也跟著增加，經濟部今（4）日表示，國內「紅外線額溫槍」短暫禁止出口，管制期間自即日起至三月底為止，以優先滿足國內防疫需求。

防居家檢疫趴趴走　徐國勇：視訊追蹤可以考慮

防居家檢疫趴趴走　徐國勇：視訊追蹤可以考慮

振興抵用券4類別初步規劃！藝文類研擬「不需異地使用」

振興抵用券4類別初步規劃！藝文類研擬「不需異地使用」

「毒王常去青年公園」2網友傳假訊息遭約談

「毒王常去青年公園」2網友傳假訊息遭約談

疫情升溫　富邦壽推體檢替代方案

疫情升溫　富邦壽推體檢替代方案

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎徐國勇鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鋁棒狠砸

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

雪鐵龍Ami 19.9萬都會純電小車

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

日本淪新冠病毒溫床　安倍晉三會議上「狂咳赤手摀口」

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面