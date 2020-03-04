　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「萬海碼頭有確診」、「毒王常去青年公園」都假的！2網友亂傳遭約談

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼調查局查到2名網友散佈新冠肺炎假訊息。（圖／記者劉昌松翻攝調查局）

▲調查局指高雄萬海碼頭、台北青年公園出現肺炎確診行蹤，都是未經查證的假訊息。（圖／翻攝調查局）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎在全球多國已爆發社區感染，台灣疫情雖在控制中，仍有民眾持續透過臉書、LINE群組散布假訊息，造成社會恐慌，包括「台灣出現社區感染病例了」、「24例常去我家附近的青年公園，她是毒王啊」，高雄的萬海63號碼頭也被謠傳有船員確診，「聽說整船都沒隔離，放出去趴趴走」，法部務調查局已約談2名網友到案並送辦。

調查局指出，近期LINE謠傳「2/25凌晨，萬海63號碼頭有貨櫃輪船員確診…請進出63號碼頭交領櫃注意防疫，聽說整船都沒隔離，放出去趴趴走了…只有確診的那個被帶走而已」，經調查是在高雄港工作的陳姓市民，聽朋友轉述後，未經查證就散佈出去。

▲▼調查局查到2名網友散佈新冠肺炎假訊息。（圖／記者劉昌松翻攝調查局）

▲劉姓女子稱毒王常去台北青年公園。（圖／翻攝調查局）

另外台北市劉姓女子也是未經查證，就在臉書上轉貼文章，「台灣出現了社區感染病例了，小黃司機是高危…出門活樂有可能會死哦！」及「第24例患者每天常去的公園是我家附近的青年公園，不知道他住哪一棟樓，她是毒王啊…」。

因為這2位散佈假訊息的民眾都是在2月27日《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》公告施行前po文，因此約談到案後，先依《傳染病防治法》函送法辦，調查局提醒，若是之後散佈不實疫情訊息，依新法將要負刑事責任，呼籲民眾謹慎查證，以免誤蹈法網。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

性侵假釋犯破壞腳鐐逃亡　強盜西施6000元飛車躲1天遭收押回籠

中正紀念堂遭潑墨　檢認定蔣介石銅像為古蹟「但是墨水可以洗掉不算毀損」

火燒四面佛報復廟公打傷眼睛　他花1萬元教唆還全程監錄...再毀3店11車

ET快訊
蔡阿嘎騎車遭埋伏毆打！　二伯懷孕8個月目睹「嚇到宮縮送醫」
「蔡阿嘎」載愛妻二伯…遇黑衣人持鋁棒襲擊　慘遭狠敲2下
越晚越冷！急凍13°C地區出爐　入夜後雨區擴大「一張圖看怎麼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

快訊／北市內湖行善路驚傳男子墜樓！無生命跡象...送醫急救中

蔡阿嘎北投遇襲！騎機車載孕妻二伯　遇黑衣人埋伏鋁棒狠砸

10多名少年仔深夜聚集　警無線電狂CALL支援…真相讓人虛驚一場

「萬海碼頭有確診」、「毒王常去青年公園」都假的！2網友亂傳遭約談

從福特換到保時捷！獸醫13年靠「丟車賠車險」詐保近800萬

爆料長榮集團放空自家股票　財經名嘴公開道歉「脫口而出」也來不及了

快訊／墾丁香蕉灣海域潛水客失蹤　29歲男救起無呼吸心跳

新竹獸醫買奧迪必失竊！13年愛車被偷8次獲理賠762萬　自導自演詐保被收押

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

快訊／北市內湖行善路驚傳男子墜樓！無生命跡象...送醫急救中

蔡阿嘎北投遇襲！騎機車載孕妻二伯　遇黑衣人埋伏鋁棒狠砸

10多名少年仔深夜聚集　警無線電狂CALL支援…真相讓人虛驚一場

「萬海碼頭有確診」、「毒王常去青年公園」都假的！2網友亂傳遭約談

從福特換到保時捷！獸醫13年靠「丟車賠車險」詐保近800萬

爆料長榮集團放空自家股票　財經名嘴公開道歉「脫口而出」也來不及了

快訊／墾丁香蕉灣海域潛水客失蹤　29歲男救起無呼吸心跳

新竹獸醫買奧迪必失竊！13年愛車被偷8次獲理賠762萬　自導自演詐保被收押

蔡阿嘎騎車遭埋伏毆打！　二伯懷孕8個月目睹「嚇到宮縮送醫」

史上最大區段徵收案「桃機第三跑道」過環評初審　環團遺憾：會再提論據

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟批馬英九：你開的是依親吃到飽

法蘭克福車展2021年起移至慕尼黑　轉型交通服務平臺

改名繼續賣！KAWASAKI「W175 SE」懷念化油檔車

補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

巴黎時裝周／LV蓬蓬裙配全新老花包太美！200人合唱團當背景超有戲

監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

臉書行動版新介面曝光！　各項功能以「方塊」取代「條列」...版面更清爽活潑

不斷更新／伊朗24小時內猛增586例確診　累計感染2922人

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

社會熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鋁棒狠砸

即／初生嬰遭棄屍高雄公墓　身體被啃光僅剩一顆頭

色老闆逼女大生肉償　誇張性愛合約曝光

中龍鋼鐵工人修鍋爐　遭吊掛鐵件砸死

即／台中梧棲4歲女童「8樓墜落」送醫不治！

花蓮強盜犯長相曝

要養10歲兒子…26歲單親媽「含淚11天」忍受60男客玩弄

三太子前演活春宮！18年夫偷吃　她讚「很厲害」正宮崩潰

夫遺棄植物人妻　檢酸「好買賣」

防疫首例！江姓台商父CALL IN政論節目遭疾管法送辦

五專生酒駕被逮…坎坷身世意外曝光

渣男士官高招勾熟女　慘淪人肉提款機

冒充清大碩士　她騙到11家公司聘用

更多熱門

相關新聞

疫情升溫　富邦壽推體檢替代方案

疫情升溫　富邦壽推體檢替代方案

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，富邦人壽為配合政府政策，即日起針對抽樣體檢（對有體檢規則險種之免體檢件，保險公司應隨機抽樣辦理體檢）與高齡體檢，啟動「體檢替代方案」，保戶可改以視訊生調等方式取代醫療院所開立的身體健康報告，避免因體檢需要而出入醫療院所，大幅降低保戶暴露於高風險場域的機會。

北捷規劃前線人員分組執勤、增派人力消毒車廂

北捷規劃前線人員分組執勤、增派人力消毒車廂

因應新冠肺炎　中職將限制觀眾人數

因應新冠肺炎　中職將限制觀眾人數

台人赴泰須自主隔離14天？外交部：已釐清修正

台人赴泰須自主隔離14天？外交部：已釐清修正

台東縣衛生局：食藥署最新研究－3類布口罩可擋細菌

台東縣衛生局：食藥署最新研究－3類布口罩可擋細菌

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19假訊息萬海碼頭青年公園

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鋁棒狠砸

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

雪鐵龍Ami 19.9萬都會純電小車

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

日本淪新冠病毒溫床　安倍晉三會議上「狂咳赤手摀口」

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面