「萬海碼頭有確診」、「毒王常去青年公園」都假的！2網友亂傳遭約談

▲調查局指高雄萬海碼頭、台北青年公園出現肺炎確診行蹤，都是未經查證的假訊息。（圖／翻攝調查局）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎在全球多國已爆發社區感染，台灣疫情雖在控制中，仍有民眾持續透過臉書、LINE群組散布假訊息，造成社會恐慌，包括「台灣出現社區感染病例了」、「24例常去我家附近的青年公園，她是毒王啊」，高雄的萬海63號碼頭也被謠傳有船員確診，「聽說整船都沒隔離，放出去趴趴走」，法部務調查局已約談2名網友到案並送辦。

調查局指出，近期LINE謠傳「2/25凌晨，萬海63號碼頭有貨櫃輪船員確診…請進出63號碼頭交領櫃注意防疫，聽說整船都沒隔離，放出去趴趴走了…只有確診的那個被帶走而已」，經調查是在高雄港工作的陳姓市民，聽朋友轉述後，未經查證就散佈出去。

▲劉姓女子稱毒王常去台北青年公園。（圖／翻攝調查局）

另外台北市劉姓女子也是未經查證，就在臉書上轉貼文章，「台灣出現了社區感染病例了，小黃司機是高危…出門活樂有可能會死哦！」及「第24例患者每天常去的公園是我家附近的青年公園，不知道他住哪一棟樓，她是毒王啊…」。

因為這2位散佈假訊息的民眾都是在2月27日《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》公告施行前po文，因此約談到案後，先依《傳染病防治法》函送法辦，調查局提醒，若是之後散佈不實疫情訊息，依新法將要負刑事責任，呼籲民眾謹慎查證，以免誤蹈法網。

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