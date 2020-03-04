防居家檢疫失聯趴趴走　徐國勇：「視訊追蹤」可以考慮

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新竹男子林東京上月27日因居家檢疫失聯，28日遭到新竹縣政府公告姓名協尋，事後自行到派出所報到，新竹縣衛生局也將對他開罰100萬元。民進黨立委張宏陸4日於立法院質詢時表示，是否有更好的方式來確定居家檢疫者有無在家，內政部長徐國勇回應，手機就有視訊功能，將請民政司長林清淇帶回供中央疫情指揮中心參考，「我們可以考慮」。

內政部長徐國勇、移民署長邱豐光、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、海巡署長陳國恩等人4日赴立法院內政委員會就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」進行專題報告，並備質詢。

針對林東京檢疫失聯一事，徐國勇表示「抓到了就應該要強制隔離，送到檢疫所去」，在《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》三讀後法源更加確實，在林東京遭罰100萬後，「我相信這100萬叫做痛啦，罰1萬不痛，100萬他就痛了，以後就不敢了」。

張宏陸表示，17年前的SARS爆發時，為了不讓居家檢疫者落跑，是由地方政府的民政局派人去送三餐，找不到人就隨時打電話，若對方沒接就認定是不在家。不過張宏陸說，時代已經在進步，在不窺探隱私的情況下，是否有更好的方式去追蹤居家檢疫者有無在家。

對此，徐國勇認為，手機就已經具有視訊功能，會請民政司長將意見帶回中央疫情指揮中心，手機打開視訊轉一下，就知道到底在哪個地方，這其實都是可以做到的，這是保護自己也保護別人，「視訊轉一下就知道，我們可以考慮」。

其他人也看了這些...

►7人院內群聚感染！ 「一張圖」秒懂國內確診關係

►新法首例！新竹男「林東京」居家檢疫失聯1天趴趴走 百萬天價罰金出爐

►許銘春：勞資受疫情影響減班休息 薪資不得低於基本工資

更多熱門新聞...

►兒童樂園入園需量體溫！發燒超過38度禁入、室內樂園暫停開放

►「橫濱模式」撤台人？蘇貞昌霸氣回：非堅持什麼模式！一定要「弱勢優先」

►北市防疫計程車2司機報到 包月加隔離45天工資15.7萬

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！