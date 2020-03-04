蝙蝠出沒勿驚慌！新冠病毒宿野生動物　新北動保處提三不原則

▲ 戶外踏青遇野生動物勿驚慌，新北動保處籲不接觸、不餵食、不撿拾。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區蝙蝠洞、五股區德音國小、雙溪區平林農場等都有蝙蝠足跡，民眾的生活空間，往往和野生動物棲息環境重疊性高。新冠肺炎疫情來勢洶洶，動保處提醒民眾不必過度恐慌，面對野生動物時，作好自身防護，配戴口罩勤洗手，並遵守不接觸、不餵食、不撿拾野生動物三不原則。

目前新冠肺炎的起源、管道、傳播媒介、會不會傳給寵物等，眾說紛紜，無論世界衛生組織（WHO）或世界動物衛生組織（OIE）都未有定論。防檢局長杜文珍呼籲民眾不宜過多連結與猜測，人類與野生動物之間，最安全的距離，就是不干擾、不接觸。

▲ 瑞芳蝙蝠洞大量蝙蝠飛出覓食。（圖／新北市動保處提供，下同）

動保處表示，台灣島上的蝙蝠長期監測中，有些物種確實帶有病毒，卻不至於影響人。2018年防檢局發布的訊息提及，從幾個東亞家蝠監測案例及新北市拾獲的絨山蝠，身上帶有「台灣特有蝙蝠麗沙病毒」，並非狂犬病毒、也不具有感染人的能力。

現任特有生物研究保育中心研究員兼主任秘書鄭錫奇表示，本土蝙蝠與島上居民相處數百年，除非研究人員捕捉時被咬，並未發生過主動攻擊人類的案例；建議大眾培養與蝙蝠相處的正確態度，蝙蝠就和鼬獾、獼猴、松鼠等野生動物一樣，都不該干擾、接觸。

農業局長李玟表示，新北市政府秉持生態保育理念，持續與保育團體合作，提供野生動物救援與後續醫療照護，幫助其早日回到大自然。民眾若是發現受傷的野生動物，切記不接觸、不餵食、不撿拾，可撥打電話：02-2959-6353通報動保處派員救援。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 瑞芳蝙蝠洞設立告示牌宣導野生動物防疫。