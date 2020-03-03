▲ 新北蘆洲海砂屋自主都更開拆，侯友宜表揚住戶自主精神。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府「蘆洲區民義段海砂屋自主更新案」歷經多年協調，終於順利拆除，更新後建物預計民國2022年底完工，市長侯友宜3日到場表揚自主更新會理事長劉有祺，頒發「海砂自主更新諮詢顧問」聘書，感謝他多方奔走促成，堪稱自主都更典範。

侯友宜表示，市府積極推動都更，「蘆洲區民義段海砂屋自主更新案」在自主更新會理事長劉有祺辛勞奔走下，由市府委託專業團隊協助及補助費用，終於順利進行拆除。本案更新前為3棟5層樓高氯離子建物，更新後預計興建1棟地下3層、地上13層鋼筋混凝土結構建物，預計2022年底完工。

▲ 侯友宜到場表揚自主更新會理事長劉有祺，頒發「海砂自主更新諮詢顧問」聘書。

該案過程中遇到3件不同意戶，經過協調，由更新會買下不同意戶房子，費用由住戶分攤。侯友宜非常肯定住戶自主精神，「市府一定要站在最前面，鼓勵住戶自立自強」，市府2019年率全國之先，針對釘子戶通過代拆辦法，將持續採取強勢作為，一有安全疑慮就拆。目前危老都更案申請148件，核准118件，感謝市民支持，共同翻轉新北城市風貌。

劉有祺表示，該案自2010年申請至今，歷經與住戶、建商協調整合意見，終於塵埃落定，感謝市府團隊及民間團體鼎力協助，住戶希望都更後重塑美好舒適的環境。

城鄉局表示，都市更新推動辦公室為都更三箭的重要推手，成立屆滿周年已有豐碩成果，2020年多元都更拆動工案件正如火如荼進行，本案附近的水湳街海砂屋循防災都更程序，也正在進行拆除。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」