防疫優先！卓榮泰「強烈建議」民進黨公職減少跑攤





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，容易大量接觸民眾的立委、議員被認為應該減少跑攤。民進黨主席卓榮泰4日在中常會中建議綠營民代減少跑攤，在防疫期間共體時艱。

民進黨4日召開第十八屆第五十三次中常會，卓榮泰會中針對黨公職於防疫期間之行程安排，做出以下建議，「為保障公職、民代自身安全，以及他們所接觸到民眾的安全等多重安全保障的要求下，我們強烈建議，各個公職、民代應該要減少、避免參與高群聚性、密集接觸或開放式飲食、餐飲的聚會等活動，共同在這段防疫的期間共體時艱。」

此外，中常會也特別邀請真理大學人文與資訊學系專任助理教授陳俐甫以「台灣的轉型正義：回顧與未來」為題進行專報告。

卓榮泰在報告後表示，前幾天是二二八事件73週年，也是林宅血案40週年的傷心的日子。民進黨執政之後，推動轉型正義，因為相信一個願意面對歷史、追尋真相的社會，並不會因此而分裂；相反的，正是因為勇於面對過去的錯誤，我們的民主才會更鞏固，社會也更多元自由，讓台灣不斷進步。

卓榮泰指出，日前行政院長蘇貞昌宣布，轉型正義的工作要繼續推動進行，促轉會也要持續運作，總統蔡英文也揭示有關促轉會所優先調用的政治檔案中，已解密且移轉檔案局的部分，包含林宅血案、陳文成命案，要以「最大開放，最小限制」的原則，來開放給社會大眾閱覽和運用；同時也要求，現階段配合促轉會調查而受到徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案外，國安局要在一個月內完成解密工作。

卓榮泰強調，推動轉型正義要有持續制定或修正法律的必要。在處理沒收財產的返還或補償這一塊，需要更多的立法協調與前置準備作業，「我們要拜託立法院黨團同志們，盡最大努力來協助轉型正義任務的進行。不能忘記人民對於反抗威權，爭取民主、自由，最深的願望。」