再轉彎！馬來西亞砂拉越州禁台入境　外交部批中國施壓

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

馬來西亞砂拉越州再轉彎！3日解除台灣旅遊史入境措施，4日突宣布將我國列入限制入境國家。對此，外交部表示，砂拉越州政府因中國強力施壓，將我國列入限制入境國家。外交部發言人歐江安也批評，中國以政治壓力干涉他國的公衛防疫專業，這種霸凌舉措貽笑國際，也加深台灣人民對中國政府的厭惡。

馬來西亞砂拉越州政府3日已應我方要求，檢討2月28日發布的移民政策，並經州災害管理委員會通過，州政府並已通知移民海關自本日開始實施，不限制台灣人民入境砂州，但必須和新加坡、日本、義大利、伊朗等國人士一樣，在砂州入境處接受砂州衛生局的防疫措施。

未料事隔一天又變調！外交部表示，馬來西亞砂拉越州政府因中國強力施壓，於4日突宣布將我國列入限制入境國家，外交部對此表達強烈遺憾，我駐馬來西亞代表處將續洽該州州政府勿屈於中方不當脅迫。

歐江安痛批，台灣不是中華人民共和國的一部份，台灣不受中國政府的管轄，中國政府未曾有任何一天統治過台灣，只有民選台灣政府才能代表台灣全體人民，而中國以政治壓力干涉他國的公衛防疫專業，這種霸凌舉措不僅貽笑國際，更加深台灣人民對中國政府的厭惡與唾棄。

歐江安提到，我駐馬來西亞代表處將繼續進洽砂拉越州政府，表達我國政府一貫嚴正立場，並呼籲砂拉越州勿屈服中國的不當脅迫，因中方政治力介入而更改對台灣決定，已經背離砂州政府獨立自主的精神。