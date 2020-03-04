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再轉彎！馬來西亞砂拉越州禁台入境　外交部批中國施壓

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▲▼外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

馬來西亞砂拉越州再轉彎！3日解除台灣旅遊史入境措施，4日突宣布將我國列入限制入境國家。對此，外交部表示，砂拉越州政府因中國強力施壓，將我國列入限制入境國家。外交部發言人歐江安也批評，中國以政治壓力干涉他國的公衛防疫專業，這種霸凌舉措貽笑國際，也加深台灣人民對中國政府的厭惡。

馬來西亞砂拉越州政府3日已應我方要求，檢討2月28日發布的移民政策，並經州災害管理委員會通過，州政府並已通知移民海關自本日開始實施，不限制台灣人民入境砂州，但必須和新加坡、日本、義大利、伊朗等國人士一樣，在砂州入境處接受砂州衛生局的防疫措施。

未料事隔一天又變調！外交部表示，馬來西亞砂拉越州政府因中國強力施壓，於4日突宣布將我國列入限制入境國家，外交部對此表達強烈遺憾，我駐馬來西亞代表處將續洽該州州政府勿屈於中方不當脅迫。

歐江安痛批，台灣不是中華人民共和國的一部份，台灣不受中國政府的管轄，中國政府未曾有任何一天統治過台灣，只有民選台灣政府才能代表台灣全體人民，而中國以政治壓力干涉他國的公衛防疫專業，這種霸凌舉措不僅貽笑國際，更加深台灣人民對中國政府的厭惡與唾棄。

歐江安提到，我駐馬來西亞代表處將繼續進洽砂拉越州政府，表達我國政府一貫嚴正立場，並呼籲砂拉越州勿屈服中國的不當脅迫，因中方政治力介入而更改對台灣決定，已經背離砂州政府獨立自主的精神。

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