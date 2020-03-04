簡舒培爆文山分局合併案造假　柯文哲嗆：你做的怎不是造假，奇怪

▲柯文哲出席台北市雙語教學停課不停學發表會。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲為了台北市警局文山一分局、文山二分局合併案卡關，在內部會議飆罵市警局長陳嘉昌半小時，台北市議員簡舒培受訪再爆料，柯市府2月5日送警政署報核文山分局案的公文，竟造假文山區9成里長同意或沒意見。對此，柯文哲4日反擊，「你做的怎麼不是造假，奇怪」。

柯文哲嗆陳嘉昌「警政署若敢不核備，未來警政署所有要求，我全不同意」，如今又傳出，原本預計春節後將調整的全國警界人事案，也因警政署很尷尬，不知如何開口與柯商量人事問題，導致停擺至今。對此，柯文哲表示，北市府現在也沒有接到警政署人事調動，「我什麼都沒接到，怎麼會說我們去卡他」。

對於北市議員簡舒培再爆料，柯市府2月5日送警政署報核文山分局案的公文，竟造假文山區9成里長同意或沒意見，柯文哲怒斥，不會單一議員的意見處理，「不要隨便說人家造假，啊你做的怎麼不是造假，奇怪」。

柯文哲強調，絕大多數的里長，派出來沒有變，組織沒有變，這分局的變動里長是沒有什麼影響，合併派出所影響比較大，合併分局對基層的里長影響不大。

不過有里長擔心，若貓空發生事情，從景美趕去就太晚了？柯文哲砲轟，警察是一種專業，不可能會做些在合併過程中會讓這些出問題，警網佈置是很專業題目，「不要問一些很low的題目」。