拉攏藍營！柯文哲找國民黨不分區立委候選人當顧問

▲馬英九、林有志。（圖／翻攝林有志臉書）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，首次參與大選便拿下5席立委，可組織黨團、取得總統提名權，形同手握2024總統大選的門票。據傳，柯文哲找來在花蓮頗有地方聲望的前國民黨組織發展委員會副主任委員林有志，入府擔任有給職顧問，衝刺2022地方選舉的意味明顯。

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，林有志曾擔任行政院東部聯合服務中心副執行長，熟悉中央與地方政府間的政策執行，將協助本府與中央及各縣市聯繫合作，另外，黃瀞瑩也強調，林有志長年參與並關心原住民及客家文化，將協助本府推動原住民與客家文化等事務。

攤開林有志資歷，擁有台灣大學政治學、東華大學公共行政學雙碩士，熱衷政治，曾任花蓮市民代表、花蓮縣議員、行政院東部聯合服務中心副執行長。由於經營花蓮地方有成，過去在在前總統馬英九、前副總統吳敦義先後競選國民黨主席時，曾擔任花蓮縣執行長；黨職部分曾任國民黨組發會副主委。

在去年選舉時，林有成起初曾參加國民黨花蓮縣立委黨內初選，但最後敗給黃啟嘉、前立委王廷升。最後則是名列國民黨不分區立委名單第30名。

據親柯人士透露，林有志是副市長蔡炳坤因地緣關係相識、推薦，最終其豐富的行政、民代資歷獲得青睞而入甫加入柯團隊。據了解，林未來將助柯文哲對外聯繫協調，尤其連結、經營本就熟識的東部縣市人脈，助柯衝刺2022年地方選舉。

▲前國民黨組織發展委員會副主任委員林有志。（圖／翻攝林有志臉書）

