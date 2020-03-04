北市防疫旅館不公開　柯文哲：中央不想透明　「就不要自己搞自己」

▲柯文哲出席台北市雙語教學停課不停學發表會。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，為解決居家檢疫者淪為人球，台北市率先推出「防疫旅館」，提供居家檢疫對象作為自費居家檢疫處所，但並未公佈防疫旅館地點，引發質疑。對此，柯文哲4日指出，他主張從頭到尾公開，但中央政策不想那麼透明，「就不要自己搞自己」。

對於防疫旅館不公開，柯文哲表示，防疫旅館是中央的防疫計畫，北市府是承辦單位，台北資源比較豐富，所以會先做出來、寫SOP，據他所知，有9個縣市跟進，這是整個台灣的計畫，他強調，不是只有我們片面決定，這就真的只好「順時中」了。

至於主張公開嗎？柯文哲說，系統要馬就一致，要公開就從頭到尾公開，要馬就不要，現在已經有9個縣市，而且按照這個速度，應該全台灣會建立，「不能說台北公開，其他都不公開」，既然要全部一致，就按照中央規定處理。

柯文哲強調，「其實我是主張從頭到尾公開，那如果到現在為止，中央的政策是，不想那麼透明，那這樣我們就不要自己搞自己」。

其他人也看了這些...

►7人院內群聚感染！ 「一張圖」秒懂國內確診關係

►新法首例！新竹男「林東京」居家檢疫失聯1天趴趴走 百萬天價罰金出爐

►許銘春：勞資受疫情影響減班休息 薪資不得低於基本工資

更多熱門新聞...

►兒童樂園入園需量體溫！發燒超過38度禁入、室內樂園暫停開放

►「橫濱模式」撤台人？蘇貞昌霸氣回：非堅持什麼模式！一定要「弱勢優先」

►北市防疫計程車2司機報到 包月加隔離45天工資15.7萬

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！