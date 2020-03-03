柯文哲卡「全國警界人事案」？　黃珊珊駁斥：沒收到半個人事調動

▲柯文哲遭爆卡「全國警界人事案」。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲因不滿北市文山一、二分局合併案卡關，日前找北市警察局長陳嘉昌進市府報告，面對地方反對聲浪，柯文哲嗆陳嘉昌「警政署若敢不核備，未來警政署所有要求，我全不同意」，有週刊指出，原本預計春節後將調整的全國警界人事案，也因警政署很尷尬，不知如何開口與柯商量人事問題，導致停擺至今。

對此，黃珊珊3日受訪表示，案子已送警政署，須待警署評估，要准不准是中央決定，她並強調，北市府並沒有卡中央的人事案，因為北市府沒有收到半個人事調動，還沒發生的人事案要如何評估？如何回應？沒有必要回應不存在的報導。

北市府副發言人黃瀞瑩強調，文山分局這案子已經在市長室會議列管滿久，時程非常長，目前這案子由副市長黃珊珊來做PM（專案負責人），最近她也積極聽取民意，也拜訪基層里長聽取基層員警、基層民眾聲音。

其他人也看了這些...

►超威「口罩國家隊」百名工程師無償支援 換算薪破500萬！理事長笑：任務達成

►搭長程飛機、近距離吃飯NG！ 陳時中認證「5地點」傳染風險高...非必要少去

►「我們離中國這麼近！」台灣確診數全球第16 醫師洪永祥曝防疫成功關鍵

更多熱門新聞...

►南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」 文在寅：投入30兆向疫情開戰

►「一粒卡臣」被日本大讚「天才秘策」 蘇貞昌歸功年輕同仁創意

►勞動部未納入振興特別預算 邱顯智批：勞工不需要紓困防疫？

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！