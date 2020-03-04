全台有5萬非法移工　柯文哲：我主張這段時間是「特赦期」

▲柯文哲出席台北市雙語教學停課不停學發表會。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台灣也出現社區傳播警訊，像是北部一處大型官辦屠宰場，每天至少700人群聚工作。對此，台北市長柯文哲4日受訪表示，「台灣有五萬個沒有身分證的外勞」，他主張這段時間是特赦期。

柯文哲說，2017舉辦世大運，就發現台灣有五萬個沒有身分證的外勞，但當時是怕恐攻，針對這個當時有處理一遍，因為這也不關我們的事情，是移民署，勞動部在管的，事過境遷，我們沒有再去處理。

柯文哲指出，這次因為疫情問題又被炒出來，如果只有4個那還簡單，如果有5萬個，「哇，這也不是現在馬上處理的」，這個問題中央還沒有同步，步調還沒有齊一，因為這的確太難處理了，台灣島上有4萬7千個沒有身分證的人在活動，這在防疫上是蠻困難的題目。

柯文哲認為，現在臨時要處理也很困難，「我是主張這段時間叫做特赦期」，不然要怎麼處理，對勞動部、移民署，現在是個很難的題目。

至於北市衛生局要求醫院通報非法看護，柯文哲指出，現在醫院的看護，會要求有身分證，不過問題是，長久以來，如果4萬7千人是社會中一部分工作人力，突然要把它抽走，這也是有問題，所以，不過目前在市立聯合醫院是有檢查，畢竟是北市府管的，至於其他醫院，或是家裡，根本就管不到。

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