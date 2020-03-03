左誇蘇貞昌右褒柯文哲！首長生病要不要放假　韓國瑜這樣說

▲韓國瑜3日出席身心障礙者職業訓練班開訓典禮。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

台北市長柯文哲近日疑似感染諾羅肺炎，取消周日下午的公開行程養病後，隔日一早就準時上工，而針對地方首長感冒是否應該放假休息，行政院長蘇貞昌表示，有狀況就好好休息。高雄市長韓國瑜也難得地回應，他說蘇貞昌關心各級首長健康，柯文哲立刻投入工作代表責任感強，中央地方聯手，防疫一定會成功，對於兩邊都給高度讚許。

▲韓國瑜罕見停下腳步接受媒體訪問。（圖／記者洪正達攝）

台北市長柯文哲周日疑似感染諾羅病毒，臨時取消行程，休息一天後，隔天就恢復上班。行政院長蘇貞昌3日被媒體問及首長生病是否該照常上班，蘇貞昌回應，地方首長是防疫第一線，身體有狀況就該好好休息保重，他說，地方首長就是地方防疫第一線，指揮工作負擔很重，如果身體有狀況，一定要以身體健康為重，希望各個首長都能注意身體健康，真的有狀況要好好休息保重。

韓國瑜3日出席身心障礙者職業訓練班開訓典禮時，被媒體問及，他特地脫下口罩停下腳步來回應，他說：「蘇貞昌院長關心各級首長健康，這點予以肯定，柯文哲是醫生出生的市長，能評估自己的體力精神狀況，剛剛抱病結束立刻投入工作，個人覺得反映他責任感強，各級首長防疫決心和急迫感，都是值得肯定，我覺得蘇院長講是關心首長，柯文哲行動代表責任感強，相信中央地方聯手防疫，防疫最後一定會成功，謝謝大家。」

▲韓國瑜3日出席身心障礙者職業訓練班開訓典禮。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜參與典禮致詞時提到：「博訓中心提供專業技術培訓，訓後也協助就業輔導，今年博訓中心新開辦三大職類九班別，倉儲理貨是首度開辦，與家樂福產訓合作，讓學員與職場無縫接軌，今年招收103位學員，有317位各類身心障礙的學員來報名。」

最後他說，關心弱勢、辦好教育是政府目標，再怎麼努力招商引資，改善軟硬體、修再多馬路、清再多水溝，再多的口號宣傳，最終最重要就是要辦好教育照顧弱勢，身為市長謹記在心，這是他不敢忘記的使命責任，他說：「不講不知道一講有時候嚇一跳，高雄身心障礙者有近14萬，重度者將近4萬人，特別感謝企業界好朋友給機會，抱持感恩的心，讓高雄變更好變美好」，致詞過程中不時低頭看稿，發言特別小心。