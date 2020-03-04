美國防部預警：新冠肺炎「30天內全球大流行」！　內部文件曝光

▲美國防部預警：新冠肺炎「30天內全球大流行」！（圖／美國國防部）



記者許力方／綜合報導

美國疫情蔓延12州，確診人數達到105例6死，其中4死集中華盛頓州，佛州、華盛頓州已宣布進入緊急狀態，衛生官員警告，疫情已經達到相當於大流行的層級。美國國防部在2日的記者會上也宣稱，已經做好應對新冠病毒最壞的打算，也就是說，疫情可能將成為全球流行病，媒體爆料，一份內部文件顯示，美國官員預計疫情在30天內可能全球大流行。

國防部長埃斯珀和美軍參謀長、上將米利在2日的記者會上表示，五角大廈已經做好了應對新型冠狀病毒的最壞打算，也就是該病毒引起的疾病可能成為全球流行病。米利說，美軍實驗室正在與政府衛生部門努力研發藥物，可能在1至2個月內取得成果。

美國《新聞周刊》1日曾報導，國防部不僅在記者會上做出警告，根據一份內部文件顯示，美國官員預計新冠肺炎疫情於30天內可能成為全球大流行病。一名高層官員說，國防部不僅擔心新冠病毒影響任務準備狀態，還擔心可能被感染的人回國後在美國繼續傳播病毒。

國防部發言人馬克思偉爾說，目前五角大廈有緊急應變計畫且正在進行措施，教育各層級單位防疫，預防大規模疫情爆發。對此，一名高層官員解釋，內部文件中使用的大流行病（pandemic）是描述全球疫情，而流行病（epidemic）則指疫情僅限於一個國家。

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