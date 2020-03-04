醫護80元便當長這樣！對比台商隔離餐…賣相好可憐　她心疼：男友都吃不飽

▲原PO貼出醫療人員的便當照。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，讓一線醫療人員吃飽、保護好這些防疫人員是相當重要的工作，但就有女網友貼出一張照片「隔離台商的便當v.s.醫療人員的便當」，心疼醫護方「到底是醫院便當太可憐還是隔離所便當太豐盛？」更直呼「希望大家能夠稍微體諒吃不飽還要上戰場抗疫的各界人士。」

這位女網友在《Dcard》貼文「隔離台商的便當v.s.醫療人員的便當」，文中提到武漢台商包機回台時發生小風波，也就是有某台商在微信貼出隔離所便當照片，並表示「還有13天，還有好幾餐這樣的在等我們」，雖然台商沒有明指不好吃，但嫌棄意味濃厚，當時引發許多台灣網友不滿。

請繼續往下閱讀...

▲前陣子武漢台商回台隔離時，發微信嫌棄便當。（圖／翻攝自Dcard）

原PO文中說，雖然這件事情已經有一段日子了，但他突然想到之前和男友的對話，就想拿來PO一下，「當時某台商在抱怨隔離所便當難吃，然後我就叫我男友傳給我他們醫院的員工便當，據說原本一個70塊漲到80塊，長得像以下這樣：」、「p.s.他絕對沒有把主菜拿掉。」

只見原PO男友的便當中，一大格都是白飯，旁邊4個配菜格分別放著一小塊肉，和三樣配菜，白飯旁則擺著一顆像是丸子或醃漬物的東西，餐盒到處都可以看見留白的地方。對比武漢台商在隔離所的餐盒，除了有大雞腿、煎魚雙主菜，還多達4、5樣配菜，便當盒整個被塞得滿滿。

▲原PO大嘆，「是醫院便當太可憐，還是隔離所便當太豐盛？」（圖／翻攝自Dcard）

原PO忍不住大嘆，「嗯……是醫院便當太可憐，還是隔離所便當太豐盛？」更透露這樣的便當根本吃不飽，「為我男友醫院的員工感到難過，據說他們男生根本吃不飽，還得抽空到樓下超商覓食。」最後她也心疼直呼，「希望大家能夠稍微體諒吃不飽還要上戰場抗疫的各界人士，謝謝！」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～